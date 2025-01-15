伊朗總統否認暗殺川普指控 斥「恐伊症」陰謀

伊朗總統裴澤斯基安在接受新聞專訪時，強烈否認伊朗曾密謀暗殺美國總統當選人川普的指控。（路透）

2025/01/15 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在接受《NBC新聞》專訪時，強烈否認伊朗曾密謀暗殺美國總統當選人川普的指控。他明確表示，伊朗「從未」有過這樣的計畫，未來也不會這樣做，並指責這些指控是以色列和其他國家為散播「恐伊症」而設計的陰謀。

綜合外媒報導，這番表態是針對美國司法部去年11月的指控作出回應。美方當時指控一名伊朗男子涉嫌參與伊朗革命衛隊策劃的暗殺陰謀，認為這是德黑蘭為報復川普在其第一任期間下令擊殺伊朗將軍蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的行動。當被問及是否願意保證不會試圖暗殺川普時，裴澤斯基安堅定回答：「我們從一開始就沒有嘗試過，而且我們永遠不會這樣做。」

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這一爭議發生在美伊關係持續緊張之際。自2018年川普單方面退出伊朗核協議以來，兩國關係便陷入低谷。川普政府不僅恢復對伊朗的經濟制裁，還採取了一系列額外懲罰措施。雖然拜登政府曾試圖與伊朗進行間接談判，希望重啟2015年的核協議，但迄今未能達成共識。

值得注意的是，伊朗的核計劃在近年來取得顯著進展。自核協議瓦解後，伊朗已大幅增加濃縮鈾儲備，並限制聯合國核查人員的檢查工作。美國官員評估，若伊朗決定發展核武，目前已擁有足夠的裂變材料製造十多枚核彈。

儘管美伊關係緊張，裴澤斯基安仍表示原則上願意與可能的第二屆川普政府展開對話。不過他同時指出，美國過去未能履行承諾，且試圖顛覆伊朗政權，這讓德黑蘭對美方的誠意持懷疑態度。

事實上，川普在競選期間曾兩度遭遇暗殺威脅，分別發生在佛州西棕櫚灘的高爾夫球場和賓州巴特勒市的競選集會上，而調查人員並未發現這些事件與伊朗有關。

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