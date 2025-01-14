杭特靠父拜登名號歛財又獲特赦 特檢怒轟「吸毒不能當擋箭牌」

美國總統拜登（左）去年12月1日簽署行政赦免令，特赦54歲次子杭特（右）已被定罪的犯行及其他不法行為，也是美國史上總統特赦兒子的首例。（法新社）

2025/01/14 21:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部特別檢察官威斯（David Weiss）13日發布針對拜登總統之子杭特（Hunter Biden）逃稅案的最終調查報告，直指杭特濫用「拜登」姓氏與政商人脈牟取暴利，卻故意逃漏鉅額稅金，且其吸毒成癮史無法作為不繳稅的合理辯解。

福斯新聞網（Fox News）報導，根據威斯的報告，杭特從2016年至2020年間共獲得超過700萬美元（約新台幣2.31億元）收入，包括在烏克蘭天然氣公司「布里斯瑪」（Burisma）擔任董事、與中國企業合資等業務。威斯強調：「身為受過高等教育的律師與企業家，他卻刻意選擇在四年內逃稅至少140萬美元（約新台幣4620萬元）。」

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報告揭露，杭特以極少的工作量換取高額報酬，卻將這筆收入揮霍在奢華生活上，而非履行納稅義務。即使有能力支付，他仍故意拖延2016至2019年的稅款。威斯特別指出，杭特在2020年2月提交的2018年度報稅資料中蓄意低報收入，當時他已戒毒八個月，證明吸毒並非其逃稅的合理藉口。

現年54歲的杭特去年面臨兩起聯邦重罪案件。他在6月因吸毒期間非法持有槍枝罪名成立，9月又對三項重罪及六項輕罪逃稅指控認罪。儘管這些逃稅指控最高可判處17年徒刑，但總統拜登已在去年12月特赦了兒子，免除了原定12月16日的判決。這項特赦令涵蓋杭特過去十年內所有已犯或可能犯下的聯邦罪行。

威斯在報告中也嚴厲批評總統拜登。他指出，儘管過去也有總統赦免親屬的先例，但拜登指控檢方「選擇性起訴」的說法毫無根據，反而損害司法體系公信力。威斯直指，「政治人物若因不滿案件結果就抨擊檢察官帶有政治動機，將削弱民眾對刑事司法的信心。

美國司法部於13日晚間將威斯的最終報告送交國會，正式為這項長達數年的總統之子調查劃下句點。

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