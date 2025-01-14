回顧任內「夜不能寐」時刻 美國安顧問蘇利文：2022年台海緊張

即將卸任的蘇利文坦言，2022年中國的「圍台」軍演，是他任內少數「夜不能寐」的時刻。（歐新社）

2025/01/14 16:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文即將卸任，近日在總結過去4年印度－太平洋政策時表示，2022年台海情勢升級曾讓他「夜不能寐」。

《美國之音》（VOA）指出，蘇利文日前在白宮與媒體舉行圓桌會議時，被問到過去4年來印太地區是否有哪些情況讓他「夜不能寐」。他回應，印太地區主要是一個更大戰略局面的動態變化，沒有像俄羅斯侵略烏克蘭，或哈瑪斯襲擊以色列那樣的安全危機。

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不過，他坦言，「2022年在台灣周邊突然飆升的局勢，還有就是我很不願意說出這個字眼的2023年氣球事件，這可能是地區發生的2件危險事件」。

據了解，2022年8月2日，時任美國眾議院議長裴洛西不顧北京警告訪問台灣，並與時任台灣總統蔡英文見面。裴洛西旋風式在台北訪問20小時後，中國解放軍進行規模破紀錄、為期數日的「圍台」軍演，作為報復。

2023年2月，中國高空間諜氣球飛越美國上空，導致美國國務卿布林肯取消原定訪問北京的計畫，使兩國關係再度惡化。

除了蘇利文的媒體圓桌會議外，白宮同日也發布「美國對印太地區的持久承諾」聲明，總結其印太策略和成就。

聲明指出，拜登總統自上任第一天即認定印太地區對美國及世界的未來至關重要，因此對該地區再投資，並為美國的領導力注入新的活力。在關於美國如何增強印太地區的安全方面，聲明強調拜登政府為支持台灣的自我防衛能力，首次運用前所未有的軍援方式。

白宮強調，「這與美國長期以來的一中政策一致，我們運用一系列的安全援助授權及資源來提供台灣所需的防禦性武器及服務，以維持與它所面對的威脅同比例的足夠自我防衛能力。

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