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    無法無天！俄國影子船隊拖斷海底電纜 被抓前還試圖弄斷另1條

    Eagle S號油輪涉嫌拖斷波羅的海電纜EstLink 2和另4條電信電纜，船隻在被扣押前還試圖弄斷其他海底電纜和管線。（路透）

    Eagle S號油輪涉嫌拖斷波羅的海電纜EstLink 2和另4條電信電纜，船隻在被扣押前還試圖弄斷其他海底電纜和管線。（路透）

    2025/01/14 14:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕根本是無法無天！掛有庫克群島旗幟的Eagle S號油輪，去年12月25日涉嫌拖斷波羅的海電纜EstLink 2和另4條電信電纜，該船被認為是俄羅斯的「影子船隊」，芬蘭當局如今透露，Eagle S在被扣押前還試圖弄斷其他海底電纜和管線。

    據《路透》報導，負責偵辦此案的芬蘭國家調查局（National Bureau of Investigation）官員羅希（Risto Lohi）表示，Eagle S油輪犯案後還想繼續破壞海底電纜Estlink 1，以及芬蘭和愛沙尼亞雙向的天然氣管線BalticConnecto。

    羅希說，Eagle S上面共有24人，船長為喬治亞籍，船員則是印度籍和喬治亞籍都有，當中有9人涉嫌重大被實施境管。另外，芬蘭和其他波羅的海國家，還懷疑中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）在去年11月拖斷了2條海底光纖通訊電纜，這些電纜分別連接芬蘭和德國、瑞典與立陶宛。

    瑞典民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）本月12日表示，當局已確認和立陶宛之間的電纜附近有船錨痕跡，很有可能來自伊鵬3號，這無疑顯示出事情的嚴重性。

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