野火重創洛杉磯 災民廢墟中奇蹟尋回愛犬

洛杉磯災民科爾文家園被野火焚毀，5天後他嘗試在廢墟中尋找愛犬，當人犬重逢，他激動不已，抱著愛犬喜極而泣、又笑又哭。（圖擷取自@LizKreutzNews／X）

2025/01/14 13:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯地區連日來遭受嚴重野火肆虐，這場火從1月初延燒至今，已摧毀超過1.2萬棟建築物，燃燒面積超過157平方公里，造成24人死亡，約20萬人被迫撤離家園。災民科爾文（Casey Colvin）失去家園5天後，於廢墟中尋獲走失愛犬奧利奧（Oreo），人犬重逢那一刻，他抱著愛犬喜極而泣，情緒激昂地又笑又哭。

綜合外媒報導，在眾多受災戶中，一則災民與寵物重逢的故事為這場災難帶來些許安慰。居民科爾文（Casey Colvin）在火災發生時正在工作，接獲撤離通知後，他在交通堵塞中耗費五小時試圖返家救出他的兩隻愛犬奧利奧（Oreo）和「提卡提卡提卡」（Tika Tika Tika）。

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由於無法及時趕回，在災難後，住家已成廢墟，雖然有消防員主動提出協助搜救。且成功救出提卡提卡提卡，但另一隻愛犬奧利奧可能凶多吉少，而科爾文始終不曾放棄。他不僅在網路上發布尋狗啟事，也堅持尋找失散的奧利奧。他在網路發布尋狗啟事，並利用寵物身上的AirTag追蹤定位。

幾天後，科爾文獲報奧利奧在鄰居廢墟瓦礫間出沒。在專業捕狗師協助下，科爾文返回被焚毀的家園廢墟尋找。最終，他在鄰居的柵欄後發現了奧利奧，愛犬一見到主人立即跳過圍欄撲入懷中。科爾文抱起失而復得的愛犬，激動落淚，並高舉奧利奧感謝上天。

The BEST news! Fire victim Casey Colvin, whose home burned down in the Palisades Fire, just found and reunited with his dog, Oreo, who spent 5 nights surviving amidst the rubble ❤️ @NBCNews pic.twitter.com/rAuJJk3pfa — Liz Kreutz （@LizKreutzNews） January 12, 2025

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