為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    野火重創洛杉磯 災民廢墟中奇蹟尋回愛犬

    洛杉磯災民科爾文家園被野火焚毀，5天後他嘗試在廢墟中尋找愛犬，當人犬重逢，他激動不已，抱著愛犬喜極而泣、又笑又哭。（圖擷取自@LizKreutzNews／X）

    洛杉磯災民科爾文家園被野火焚毀，5天後他嘗試在廢墟中尋找愛犬，當人犬重逢，他激動不已，抱著愛犬喜極而泣、又笑又哭。（圖擷取自@LizKreutzNews／X）

    2025/01/14 13:27

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯地區連日來遭受嚴重野火肆虐，這場火從1月初延燒至今，已摧毀超過1.2萬棟建築物，燃燒面積超過157平方公里，造成24人死亡，約20萬人被迫撤離家園。災民科爾文（Casey Colvin）失去家園5天後，於廢墟中尋獲走失愛犬奧利奧（Oreo），人犬重逢那一刻，他抱著愛犬喜極而泣，情緒激昂地又笑又哭。

    綜合外媒報導，在眾多受災戶中，一則災民與寵物重逢的故事為這場災難帶來些許安慰。居民科爾文（Casey Colvin）在火災發生時正在工作，接獲撤離通知後，他在交通堵塞中耗費五小時試圖返家救出他的兩隻愛犬奧利奧（Oreo）和「提卡提卡提卡」（Tika Tika Tika）。

    由於無法及時趕回，在災難後，住家已成廢墟，雖然有消防員主動提出協助搜救。且成功救出提卡提卡提卡，但另一隻愛犬奧利奧可能凶多吉少，而科爾文始終不曾放棄。他不僅在網路上發布尋狗啟事，也堅持尋找失散的奧利奧。他在網路發布尋狗啟事，並利用寵物身上的AirTag追蹤定位。

    幾天後，科爾文獲報奧利奧在鄰居廢墟瓦礫間出沒。在專業捕狗師協助下，科爾文返回被焚毀的家園廢墟尋找。最終，他在鄰居的柵欄後發現了奧利奧，愛犬一見到主人立即跳過圍欄撲入懷中。科爾文抱起失而復得的愛犬，激動落淚，並高舉奧利奧感謝上天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播