野火重創洛杉磯 災民廢墟中奇蹟尋回愛犬

2025/01/14 13:27

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯地區連日來遭受嚴重野火肆虐,這場火從1月初延燒至今,已摧毀超過1.2萬棟建築物,燃燒面積超過157平方公里,造成24人死亡,約20萬人被迫撤離家園。災民科爾文(Casey Colvin)失去家園5天後,於廢墟中尋獲走失愛犬奧利奧(Oreo),人犬重逢那一刻,他抱著愛犬喜極而泣,情緒激昂地又笑又哭。

綜合外媒報導,在眾多受災戶中,一則災民與寵物重逢的故事為這場災難帶來些許安慰。居民科爾文(Casey Colvin)在火災發生時正在工作,接獲撤離通知後,他在交通堵塞中耗費五小時試圖返家救出他的兩隻愛犬奧利奧(Oreo)和「提卡提卡提卡」(Tika Tika Tika)。

請繼續往下閱讀...

由於無法及時趕回,在災難後,住家已成廢墟,雖然有消防員主動提出協助搜救。且成功救出提卡提卡提卡,但另一隻愛犬奧利奧可能凶多吉少,而科爾文始終不曾放棄。他不僅在網路上發布尋狗啟事,也堅持尋找失散的奧利奧。他在網路發布尋狗啟事,並利用寵物身上的AirTag追蹤定位。

幾天後,科爾文獲報奧利奧在鄰居廢墟瓦礫間出沒。在專業捕狗師協助下,科爾文返回被焚毀的家園廢墟尋找。最終,他在鄰居的柵欄後發現了奧利奧,愛犬一見到主人立即跳過圍欄撲入懷中。科爾文抱起失而復得的愛犬,激動落淚,並高舉奧利奧感謝上天。

The BEST news! Fire victim Casey Colvin, whose home burned down in the Palisades Fire, just found and reunited with his dog, Oreo, who spent 5 nights surviving amidst the rubble ❤️ @NBCNews pic.twitter.com/rAuJJk3pfa