降雪和黑冰釀禍！南韓105輛車連環出事、交通堵塞

南韓京畿道高陽市自由路、首爾文山高速公路14日發生多起車禍，共有105輛車被捲入。（圖擷自@zzalove100「X」帳號）

2025/01/14 10:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到降雪和黑冰（氣溫驟降讓路面出現薄冰）影響，南韓京畿道高陽市自由路、首爾文山（原名汶山）高速公路今（14日）早上5時至6時許發生多起車禍，共有105輛車被捲入，造成交通嚴重堵塞。

據《韓聯社》報導，清晨5時15分許，高陽市自由路九山交流道往坡州方向附近，發生6車相撞4起、3車相撞1起、2車相撞6起、自撞5起事故，一共涉及了44輛車，駕駛大多是輕傷，有1名卡車司機送醫。

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為了處理事故，警消完全封鎖從九山交流道至二山浦交流道的路段，除了移除事故車輛外，還向黑冰路面噴灑氯化鈣融冰，過程中後方車流嚴重回堵。

連接京畿道高陽市德陽區和京畿道坡州市文山邑的首爾文山高速公路，清晨5時50分許於高陽路口傳出43車捲入連環車禍，造成1人重傷、12人輕傷，都已送醫治療。

受到前方回堵影響，首爾文山高速公路興道交流道附近，在早上6時40分許又有18車連環撞．導致2人受傷。南韓警消表示，黑冰是這些車禍的主因，呼籲駕駛在結冰路面上行駛時要多加小心。

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