發布民調遭盯上？香港民研所主席鍾庭耀被國安處帶走

香港民研所長年調查港人中國身分認同、香港前途信心等，據稱令北京和港府十分不滿。（彭博）

2025/01/13 18:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民調機構「香港民意研究所」主席及行政總裁鍾庭耀，13日遭警務處國家安全處從住家帶走，並前往辦公場所蒐證，指控他涉嫌協助遭通緝的該所前副行政總裁鍾劍華。然而，香港輿論質疑，國安處此舉是項莊舞劍，有意透過通緝鍾建華，「拉香港民研所下水」。

香港國安處上月24日向鍾劍華等6名身處海外人士發出通緝令，各懸賞100萬港幣，指控他們在社群平台發布煽動分裂國家的言論鼓吹「香港獨立」，並要求外國制裁中國和香港等，目前正追查鍾劍華的資金流向，懷疑鍾庭耀居中協助，因此13日一早派人前往鍾庭耀位於港島西區薄扶林區的住所，以涉嫌協助在逃人士為由將他帶走調查，並前往位於黃竹坑南滙廣場的香港民意研究所辦公地點進一步蒐證。

請繼續往下閱讀...

鍾庭耀上月27日在記者會上回顧民研所年度調查項目時表示，鍾劍華2022年4月離開民研並辭去副行政總裁一職後，雙方的合作和雇傭關係就已結束，「近期已沒什麼聯絡」。鍾庭耀認為，鍾劍華被通緝與民研所工作無關，因為警方在發布通緝令前，並未聯絡或搜查民研所，相關民調工作不受影響，且民研所不會踩「紅線」，應不會有國安風險。鍾劍華則透過「臉書」表示，他2022年4月離港後，除了與鍾庭耀互發年節問好圖片，就沒有交談，希望他平安。

香港民研所前身是隸屬香港大學的香港民意研究計畫，由鍾庭耀在1991年創立。香港主權移交後，民意研究計畫定期調查港人身分認同、民主自由評分、對香港前途信心等，一向被港府建制派和北京當局視為眼中釘。鍾庭耀2019年自港大退休後，自行註冊成立民研所，並延攬香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華擔任副行政總裁。鍾劍華赴英國後坦承，曾被警方根據「港區國安法」約談，直言香港可能已非可免於威嚇而正常生活的地方。

鍾劍華本月9日年滿65歲，原本符合資格取回繳納逾20年的「強制性公積金」（即退休儲蓄），但他在被通緝後已無法登入強積金戶頭，甚至在香港的3個銀行戶頭也全都不能登入，相信皆已被凍結，連多年自動轉帳捐款志工機構也被迫停止。

香港輿論熱議鍾庭耀被查一事，部分被迫解散的民間組織人士質疑，國安處通緝鍾建華是項莊舞劍，目標是拉香港民研所下水。

據了解，鍾庭耀9日在民研所記者會透露，曾有朋友勸他結束民研所或離港，但他決定留下來，不是為了抗爭，而是堅持目前以科學民調尋找真理的工作，但也坦言國安法讓民調工作愈趨困難。自2023年6月起，民研所就停止發布六四事件、港人中國身分認同等民調，部分轉為內部參考或付費服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法