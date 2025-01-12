專宰自己人！中國米其林三星餐廳 在日本給中客AB菜單

中國北京首間米其林三星餐廳新榮記，在日本唯一的分店竟向中客提供AB菜單。（圖擷自Tabelog）

2025/01/12 15:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人專宰中國人！北京首間米其林三星餐廳新榮記，在日本唯一的分店竟然將中客當成盤子，提供AB菜單讓同胞用同樣的價格吃到低價產品，高端食材則提供給日客，中國網友見狀莫不氣得跳腳。

微博熱搜消息顯示，有中國人近來前往「新榮記東京店」用餐，孰料花了19萬日圓（約新台幣4萬元）卻遭到了差別對待，在同等價位的菜單上，別人有海參、貴妃雞、象拔蚌等食材，自己這邊卻是螺片、脆皮乳鴿等低價替代品。

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顧客透露，他看到隔壁桌日本人有大閘蟹自己卻沒有，餐廳經理辯稱這是因為大閘蟹過季了品質不夠好；他後來又質疑為何日本人有煲仔飯但自己只能吃白米飯，經理則回應這是配合日本人用餐習慣所搭配了，亦即用餐到最後要有一道主食收尾。

顧客當下懷疑新榮記是在區別對待消費者，經理隨即強硬回擊「你這樣想我也沒辦法，但你不能扭曲我們的服務」，消息傳出後不少中國網友都痛罵新榮記這種做法令人作噁，而在各種輿論抨擊之下，顧客指稱新榮記東京店經理已向他道歉，坦承供餐前應該先確認菜單才對。

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