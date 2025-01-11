洛杉磯大火波及名人豪宅 梅爾吉勃遜痛批加州州長「錢都花髮膠上」

梅爾吉勃遜（Mel Gibson）在節目上痛批加州州長紐森：「我們的稅金大概都花在他的髮膠上了。」（法新社）

2025/01/11 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯地區近日發生嚴重野火，這場災難性的大火已導致至少11人死亡，18萬人被迫撤離。也造成多處名人豪宅被燒毀，其中包括曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的好萊塢影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）價值1450萬美元（約4.8億台幣）的馬里布豪宅，吉勃遜在節目上痛批加州州長紐森：「我們的稅金大概都花在他的髮膠上了。」

根據BBC報導，吉勃遜在前往德州奧斯汀錄製喬．羅根（Joe Rogan）播客節目時得知自家豪宅被燒成灰燼的消息。吉勃遜在節目中表示「這真的很讓人心碎，情緒上非常沉重」，感嘆道「我的家完全被燒毀了，只剩下煙囪和幾片屋頂瓦片。」所幸他的家人已依照疏散命令及時撤離。

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對於這場災難，吉勃遜將矛頭指向加州州長紐森的森林管理政策。「他聲稱要負責管理森林，但什麼也沒做。」吉勃遜在節目中直言不諱，更諷刺地表示：「我們的稅金大概都花在他的髮膠上了。」

這場野火不僅摧毀了吉勃遜的豪宅，還有多位好萊塢名人的住所也遭到波及。包括艾德·哈里斯、克里斯多、瑞奇·雷克、瑞恩·威爾森、安東尼·霍普金斯、約翰·古德曼、安娜·法瑞絲和凱瑞·艾爾維斯等人的房產都在這場大火中受損。

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