為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國婦人勇揭獸夫迷姦惡行 逾4萬人連署籲授和平獎

    吉賽爾．畢立可去年12月16日出庭後離開法院。（法新社檔案照）

    吉賽爾．畢立可去年12月16日出庭後離開法院。（法新社檔案照）

    2025/01/10 21:56

    〔編譯管淑平／綜合報導〕法國婦人吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）不懼社會眼光，出面指證前夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）長年對她下藥、迷姦，其勇氣廣受讚譽。英國一名作家發起連署，呼籲授予吉賽爾諾貝爾和平獎，9日連署人數突然暴增，現已達到近4萬8000人。

    在請願網站change.org發起這項請願的梅爾（Catherine Mayer）說，「沒有人比畢立可（吉賽爾）更值得獲得諾貝爾和平獎，現在是確保諾獎委員會，以及那幾名獲得授權提名的人採取行動的時候」。

    多明尼克長年對吉賽爾下藥迷姦，之後更在網路上找陌生男子，趁妻子因藥效昏睡時性侵，犯行長達9年，包括多明尼克在內，涉嫌性侵男子多達51人。此案去年12月19日宣判，多明尼克被判處有期徒刑20年、其餘50名被告被判4到18年不等。吉賽爾在案件審理期間，勇於公開出面作證，其勇氣和堅韌廣受國際讚揚，也成為全球女性心目中的英雄。

    梅耶是作家、權益運動家，也是英國「女性平等黨（Women's Equality Party）」共同創黨人。她說，「很難想像有任何形式的暴力，比性侵對和平構成更大威脅，這種暴力有性別特性，而且已經廣泛盛行」，「吉賽爾．畢立可放棄自己的匿名權，勇敢地出席對其加害者的審判並作證，打破不實資訊的迷霧」。

    這項請願行動在宣判日次日發起，但是最近幾天突然受到廣泛注意，光是9日一天，就有超過1萬8000人連署。根據請願網站顯示人數，目前總署人數已將近4萬8000人。

    法院宣判後次日，支持吉賽爾的民眾集會，一名女子拿著「謝謝你，吉賽爾」的標語牌向她致意。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

    法院宣判後次日，支持吉賽爾的民眾集會，一名女子拿著「謝謝你，吉賽爾」的標語牌向她致意。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播