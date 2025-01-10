法國婦人勇揭獸夫迷姦惡行 逾4萬人連署籲授和平獎

吉賽爾．畢立可去年12月16日出庭後離開法院。（法新社檔案照）

2025/01/10 21:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國婦人吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）不懼社會眼光，出面指證前夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）長年對她下藥、迷姦，其勇氣廣受讚譽。英國一名作家發起連署，呼籲授予吉賽爾諾貝爾和平獎，9日連署人數突然暴增，現已達到近4萬8000人。

在請願網站change.org發起這項請願的梅爾（Catherine Mayer）說，「沒有人比畢立可（吉賽爾）更值得獲得諾貝爾和平獎，現在是確保諾獎委員會，以及那幾名獲得授權提名的人採取行動的時候」。

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多明尼克長年對吉賽爾下藥迷姦，之後更在網路上找陌生男子，趁妻子因藥效昏睡時性侵，犯行長達9年，包括多明尼克在內，涉嫌性侵男子多達51人。此案去年12月19日宣判，多明尼克被判處有期徒刑20年、其餘50名被告被判4到18年不等。吉賽爾在案件審理期間，勇於公開出面作證，其勇氣和堅韌廣受國際讚揚，也成為全球女性心目中的英雄。

梅耶是作家、權益運動家，也是英國「女性平等黨（Women's Equality Party）」共同創黨人。她說，「很難想像有任何形式的暴力，比性侵對和平構成更大威脅，這種暴力有性別特性，而且已經廣泛盛行」，「吉賽爾．畢立可放棄自己的匿名權，勇敢地出席對其加害者的審判並作證，打破不實資訊的迷霧」。

這項請願行動在宣判日次日發起，但是最近幾天突然受到廣泛注意，光是9日一天，就有超過1萬8000人連署。根據請願網站顯示人數，目前總署人數已將近4萬8000人。

法院宣判後次日，支持吉賽爾的民眾集會，一名女子拿著「謝謝你，吉賽爾」的標語牌向她致意。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

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