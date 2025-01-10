濟州航空空難嚇跑遊客！全羅南道旅行社「96％行程」被取消

濟州航空在務安國際機場的空難是南韓史上最慘重。（韓聯社）

2025/01/10 23:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州航空737-800客機12月29日上午「著陸失敗」，衝撞務安國際機場跑道石牆，造成179人罹難，是南韓史上最慘重空難，當地旅行社4月前行程幾乎都被取消。

韓媒《中央日報》報導，務安國際機場所在的全羅南道，與附近的光州市，旅行社行程全因濟州航空空難接連被取消，小型旅行社的生計受到嚴重打擊。

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光州市某旅行社老闆提到，濟州航空慘案發生後，公司今年4月前的行程全部都被取消掉，損失了3000萬韓元（約新台幣67萬元），儘管目前正值旅遊旺季，但公司仍未有預約定單，1月營收恐減少近90％。

全羅南道6日公布的「市郡旅行社受損情況」調查顯示，總計927筆、8167人的國際行程，有96.1％，891筆、7703人取消，共149家旅行社受影響。而光州市9日公布的統計數字也顯示，轄區103家旅行社，共有1253筆合約被勾銷，1萬6086名遊客取消旅程。

儘管旅行社將出發地換成了鄰近的其他機場，來挽留已經預約客戶，但受到廉價航空所引發的恐懼情緒，以及從務安國際機場到附近的仁川國際機場、金海國際機場，都需要搭乘約4小時的巴士，導致遊客紛紛放棄旅遊行程。

全羅南道和光州市政府都說，會先統計旅行社的損失，向南韓文化體育觀光部建議，為這些企業提供旅遊振興基金的貸款支持。

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