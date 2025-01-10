為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    濟州航空空難嚇跑遊客！全羅南道旅行社「96％行程」被取消

    濟州航空在務安國際機場的空難是南韓史上最慘重。（韓聯社）

    濟州航空在務安國際機場的空難是南韓史上最慘重。（韓聯社）

    2025/01/10 23:09

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州航空737-800客機12月29日上午「著陸失敗」，衝撞務安國際機場跑道石牆，造成179人罹難，是南韓史上最慘重空難，當地旅行社4月前行程幾乎都被取消。

    韓媒《中央日報》報導，務安國際機場所在的全羅南道，與附近的光州市，旅行社行程全因濟州航空空難接連被取消，小型旅行社的生計受到嚴重打擊。

    光州市某旅行社老闆提到，濟州航空慘案發生後，公司今年4月前的行程全部都被取消掉，損失了3000萬韓元（約新台幣67萬元），儘管目前正值旅遊旺季，但公司仍未有預約定單，1月營收恐減少近90％。

    全羅南道6日公布的「市郡旅行社受損情況」調查顯示，總計927筆、8167人的國際行程，有96.1％，891筆、7703人取消，共149家旅行社受影響。而光州市9日公布的統計數字也顯示，轄區103家旅行社，共有1253筆合約被勾銷，1萬6086名遊客取消旅程。

    儘管旅行社將出發地換成了鄰近的其他機場，來挽留已經預約客戶，但受到廉價航空所引發的恐懼情緒，以及從務安國際機場到附近的仁川國際機場、金海國際機場，都需要搭乘約4小時的巴士，導致遊客紛紛放棄旅遊行程。

    全羅南道和光州市政府都說，會先統計旅行社的損失，向南韓文化體育觀光部建議，為這些企業提供旅遊振興基金的貸款支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播