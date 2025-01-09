再保險業者估 2024年全球天災災損達10.5兆

去年10月8日在美國北卡羅來納州貝特穴拍攝的鳥瞰圖顯示，建築物不敵颶風海倫帶來的大水而被沖垮與受損。（法新社）

2025/01/09 19:23

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國再保險巨擘「慕尼黑再保險」（Munich Re）9日表示，氣候變遷加劇的天災在去年造成3200億美元（約台幣10.5327兆元）的損失，並警告說，地球的氣象機（weather machine）正在加速運轉。

「慕尼黑再保險」在報告中說，過去12個月的保險損失總額達1400億美元，使得2024年成為自1980年以來保險損失總額第3高的1年；無論整體還是保險損失，已幾乎確定是有紀錄以來最熱1年的2024年的數字，皆遠高於過去10年與30年的基準平均值。

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「慕尼黑再保險」首席氣候科學家葛林姆（Tobias Grimm）說，「我們星球的氣象機正轉換為高速檔」…每個人都要為氣候變遷導致的惡劣極端天氣「付出代價」，其中又以住在沒太多保險保護或公費支援以協助復甦的國家的人的負擔最重；國際社會最終必須採取行動，以及找到強化所有國家，特別最脆弱國家的恢復力的方法。

葛林姆還指出，天災所造成的損失金額之所以如此之高，肇因於地震與颶風等罕見重大災難的結合，以及冰雹、區域水患與山林大火等事件更頻繁發生，遑論這些現象的強度與頻率近年來大增。

「慕尼黑再保險」估算，93%的整體損失與天氣災難有關，光是氣旋的損失就達1350億美元，大部分是在頻遭風暴侵襲的美國；去年9月重創美國東南部數州的颶風海倫，就造成560億美元的損失。

歐洲去年底發生該洲最嚴重的災難，西班牙瓦倫西亞地區的水患造成110億美元的損失；至於去年最致命的風暴是橫掃菲律賓後撲向中國的颱風摩羯，造成約850人死亡與140億美元的損失。

葛林姆說，開發中國家缺乏基礎設施，再加上建築法規不完善，進而放大災害所造成的人財損失。

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