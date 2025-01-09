洛杉磯野火升溫！拜登取消任內最後出訪改勘災 川普批救災不力

美國總統拜登為加州野火取消了任內最後一次出訪計畫，並宣布加州進入聯邦緊急狀態。（路透）

2025/01/09 16:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯地區自1月7日起爆發多起野火，在強勁「聖安娜焚風」（Santa Ana Winds）的助長下火勢迅速蔓延，導致至少5人死亡、千棟建築被毀，超過13萬人被迫撤離。美國總統拜登為此取消了任內最後一次出訪計畫，並宣布加州進入聯邦緊急狀態。

綜合外媒報導，根據洛杉磯消防局通報，目前火勢控制率為零。南加州伊頓（Eaton）林火已燃燒超過1萬英畝土地，並造成至少2人死亡；加州州長紐森（Gavin Newsom）形容這次火災為「完全的徹底破壞」，並將其與歷史性的天堂鎮大火相提並論。

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為因應災情，拜登政府已採取一系列應對措施。國防部將派遣10架配備儲水箱的海軍直升機協助滅火，並提供額外救災人員和裝備。同時，加州國民警衛隊將增援兩組「模組化空中滅火系統」，內華達州國民警衛隊也準備投入兩組。拜登政府承諾將竭盡全力控制火勢並協助重建工作。

不過美國總統當選人川普卻透過社群網路「真實社群」（Truth Social）抨擊拜登和加州州長紐森應對不力，指控他們未能有效控制火勢。

川普更指稱紐森未關心加州民眾，沒把北方水源引入加州，並聲稱當地消防栓缺水、聯邦緊急事務管理署（FEMA）資金不足。對此，加州州長辦公室已出面澄清，表示這些指控均為不實言論。

拜登原定9日下午啟程訪問義大利和梵蒂岡，行程包括與教宗方濟各、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）會面，討論促進世界和平議題。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，在拜登與義大利領導人的會面中，他將強調美國與義大利「密切且持久的雙邊關係」，同時感謝梅洛尼擔任七大工業國組織（G7）主席期間的領導力，並討論一項新協議，該協議將促使七大工業國組織向烏克蘭提供500億美元貸款。

這並非拜登首次因國內緊急情況取消國外行程。去年10月，他曾因颶風米爾頓來襲而推遲訪問德國和安哥拉的計畫。就在本週稍早，他原定前往科切拉谷地（Coachella Valley）並指定新的國家紀念碑，但同樣因野火加劇而取消活動。

拜登在視察災區時特地前往聖塔蒙尼加（Santa Monica）聽取當地官員簡報，顯示政府對此次災情的高度重視。

美國總統當選人川普透過社群網路「真實社群」（Truth Social）抨擊拜登和加州州長紐森應對不力，指控他們未能有效控制火勢。（圖擷取自川普Truth Social帳號）

美國加州洛杉磯自1月7日起爆發多起野火，導致至少5人死亡、千棟建築被毀，超過13萬人被迫撤離。（法新社）

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