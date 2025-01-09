大馬議員稱星宇檳城台北暫停飛 旅遊局盼重啟

2025/01/09 02:54

〔中央社〕馬來西亞檳城議員說，星宇航空檳城台北直飛航線，將於今年3月30日起暫停飛航，星宇航空基於商業策略與優化航班效能考量，轉飛東南亞其它城市。大馬旅遊局則願協助洽談盼重啟。

大馬媒體中國報、光華日報報導，星宇航空檳城台北直飛航線於2020年1月首航，目前提供週二、週四與週日航班，但從今年3月30日起暫停。目前仍有華航提供的直飛航班。

請繼續往下閱讀...

負責檳城旅遊及創意經濟的行政議員黃漢偉（Wong Hon Wai）表示，他接獲星宇航空證實檳城台北航線將暫停飛航。

他並以去年1月到11月的數據為例，說明從台灣飛往檳城國際機場的旅客人數近4萬人次，如與2023年同期的3萬2331人次相較，成長21.4%。

黃漢偉說，每年從檳城到台灣返往的旅客很多，旅客數量並未減少，檳城是一個觀光人數不斷成長的城市。

另外，對於星宇航空暫停檳城台北直飛航線，馬來西亞旅遊局副主席楊順興表示，任何直航航班停飛都是非常可惜的事情，直航能帶來很多經濟效益，也能促進經貿與文化交流。

他指出，大馬旅遊局願協助與星宇航空洽談，盼重啟航線。

旅遊業者獲悉後紛表遺憾，並認為檳城是台灣觀光客非常熱愛的旅遊城市，也有旅客從台北先飛往吉隆坡國際機場，再從檳城返回台灣，充分感受大馬的人文風光。大馬本地旅客從檳城往返台灣，享受台灣旅遊的便利。

一名不願具名的旅行社業者指出，檳城有豐富的人文色彩與文化特色，一向是台灣旅客熱門打卡景點，成為旅行社必定安排路線，星宇航空暫停直飛航班對台灣旅客的便利性來說是一大損失。（編輯：陳正健）1140109

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法