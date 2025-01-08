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    中國駭客入侵菲律賓總統辦公室 竊取敏感軍事文件

    獲中國政府支持的駭客在長達1年的間諜活動中，竊取了菲律賓總統辦公室的敏感資料，被竊取的資料包括軍事文件，部分內容與菲律賓和中國在南海的領土爭端有關。（路透；本報合成）

    獲中國政府支持的駭客在長達1年的間諜活動中，竊取了菲律賓總統辦公室的敏感資料，被竊取的資料包括軍事文件，部分內容與菲律賓和中國在南海的領土爭端有關。（路透；本報合成）

    2025/01/08 00:22

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府支持的駭客不僅攻擊美國、台灣等國家，現在更對菲律賓總統府發動攻擊。《彭博》7日報導，獲中國政府支持的駭客在長達1年的間諜活動中，竊取了菲律賓總統辦公室的敏感資料。

    報導引述3名知情人士透露，被竊取的資料包括軍事文件，部分內容與菲律賓和中國在南海的領土爭端有關。

    這次針對菲律賓總統辦公室的入侵，是由中國政府附屬駭客組織APT41所發動，是針對菲律賓多個政府機構辦公室、醫院網路和其他組織的間諜活動一環，大部分攻擊是在2023年初至2024年6月期間發動的。

    網路安全專家發現中國駭客對菲律賓政府政府機構的滲透，並在2023年通報菲律賓官方，去年8月再度發現滲透活動。去年5月，菲律賓總統辦公室曾致函其中一位網路安全專家，並要求這名專家提供詳細資訊。

    知情人士透露，在中國駭客對菲律賓總統辦公室的這次攻擊中，他們使用竊取的用戶名稱和密碼進入電腦網路，安裝惡意軟體，並刪除了他們入侵系統的痕跡。

    網路安全公司趨勢科技（Trend Micro）的研究人員確認，先前在通報獲中國政府支持的駭客集團對東南亞國家進行攻擊時，菲律賓也在其中。趨勢科技威脅情報副總裁克雷（Jon Clay）表示：「菲律賓政府帳戶正受到他們的攻擊，主要目的是竊取資料」

    除了趨勢科技的報告外，網路安全公司Sophos和Elastic Security Labs也識別出了獲中國政府支持的駭客活動，目標是東南亞國家，但未透露具體目標。

    菲律賓資訊與通訊技術部（DICT）主管網路安全的副部長Jeffrey Ian Dy，拒絕評論是否有駭客入侵總統辦公室或資料被盜。中國外交部發言人表示，並不了解上述報導所描述的情況。

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