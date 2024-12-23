美國防部副部長 川普宣布「金主」億萬富豪費恩伯格出任

費恩柏格曾在川普第一任期內領導總統情報顧問委員會，圖為2008年檔案照。（美聯社）

2024/12/23 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，美國總統當選人川普22晚間宣布，將提名億萬富豪費恩伯格（Stephen Feinberg）出任國防部副部長。費恩伯格不僅是川普的政治金主，也涉足國防產業，此項人事任命勢必引發利益衝突與專業資格的質疑。

《華郵》本月初已率先披露川普有意延攬費恩伯格，作為私募基金澤普世資本管理公司（Cerberus）的執行長暨共同創辦人共同執行長，費恩伯格所屬公司曾投資極音速飛彈，並曾擁有私人軍事承包商DynCorp，該公司於2020年被另一家國防企業Amentum收購。

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費恩伯格並非軍事專業出身，但在川普首任總統期間，曾擔任「總統情報諮詢委員會」主席，負責就情報評估、預測及反情報等事務向總統提供建議。川普在社群平台「真實社交」（Truth Social）發文讚揚，費恩伯格是「極為成功的商人」，將「協助讓五角大廈再度偉大」。

國防部副部長是五角大廈的第二號文職官員，負責日常運營及國防預算管理。《華郵》指出，國防部副部長職責重大，必須管理超過300萬名軍職及文職人員的龐大組織。由於川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）官司纏身，能否獲得參院同意仍是未知數，副手人選的重要性更受矚目。

川普同時宣布其他國防部高層人事，包括提名前國防部副助理部長、對中強硬派的柯柏吉（Elbridge A. Colby）擔任國防部政策次長（Under Secretary of Defense for Policy），負責制定和協調國家安全及防衛政策。

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