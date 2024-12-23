白宮國安顧問：拜登在任4年 美國競爭對手和敵人都變弱

白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登執政4年來，美國的軍事準備大為改善，進一步提升美國的全球地位。（歐新社）

2024/12/23 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕即將隨著拜登任期屆滿卸任的白宮國家安全顧問蘇利文，22日在《美國有線電視新聞網》（CNN）節目「札卡利亞環球公共廣場」（Fareed Zakaria GPS）中表示，過去4年來，美國的全球地位有所改善，其中一個重要之處是軍事準備，而美國的競爭對手和敵人也都變弱，相信這將讓準總統川普處於非常有利的地位。

蘇利文指出，從美國的國家實力、美國的同盟力量，以及美國的競爭對手和敵人比以前更弱、承受更大的壓力等幾點來看，拜登政府即將交給川普政府的是一個強大的美國，「我對我們傳承的成果感到自豪」。

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他提到，美國地位在過去4年得到改善，其中一個重要之處是軍事準備，「美國的國防工業基礎（原本）處於極其虛弱的狀態，這種衰退是40年來一直在醞釀的」。

拜登任內經歷一系列國際危機，包括2022年俄羅斯入侵烏克蘭、2023年巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」入侵以色列並引發以哈戰爭，以及本月稍早敘利亞獨裁政權倒台、各種勢力試圖填補權力真空等。

不過，蘇利文也警告，當好事發生時，「壞事常常潛伏在角落」。

蘇利文敦促準總統川普繼續對俄國施壓，「我們需要籌碼，以便在烏俄之間達成公平的協議，這就要靠持續對烏克蘭提供軍事支持」。

針對美中關係，蘇利文對於川普政府能否與中國達成任何形式的「大交易」，來解決美中關係的所有痛點表示懷疑，但他認為沒有理由不能實現穩定和進步。蘇利文敦促川普政府與中國「積極競爭」，但盡可能找到共同點。

他還表示，俄國和伊朗等對手被削弱可能為川普實現外交突破創造機會，尤其是川普傾向採取不可預測的行動，「他願意做一些意想不到的事情」。

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