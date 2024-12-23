川普想「收回」運河 巴拿馬總統回嗆「主權在我」

因過河費用高昂，川普揚言收回巴拿馬運河控制權，巴拿馬總統穆里諾對此回嗆「巴拿馬運河主權屬於巴拿馬」。（路透）

2024/12/23 09:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普21日晚間在「真實社群」（Truth Social）平台上控訴巴拿馬當局向行經巴拿馬運河的美國船隻收取天價過路費，強調若巴拿馬當局不遵守1977年與美國簽署的運河條約條款，美國將收回巴拿馬運河的控制權。川普22日出席活動時也提及此事，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）對此也回嗆「巴拿馬運河主權屬於巴拿馬」。

綜合外媒報導，川普22日前往亞利桑那州鳳凰城參加保守派年度盛會「AmericaFest大會」，會中他提及巴拿馬運河一事，強調美國海軍跟商業受到非常不公平的對待，且巴拿馬運河在中國干預下影響管理，威脅到美國國家和財政等安全。

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巴拿馬運河於1881年法國人動工興建，1904年由美國接手興建，運河在1914年完工後一直由美國控制。1977年由時任美國總統卡特與巴拿馬政府簽署《巴拿馬運河條約》，著手將控制權移交給巴拿馬，1999年完全移交。

川普批評卡特當年把運河控制權移交給巴拿馬的決定「十分愚蠢」，巴拿馬收取的費用非常荒謬，這種對我們國家的掠奪行為必須立即停止，如果這種掠奪行為沒停止，「我們將要求把巴拿馬運河歸還給美國」。川普表示，美國慷慨地捐贈，對方卻沒有遵守道德與法律原則，美國將要求把巴拿馬運河控制權迅速地全部收回，這毫無問題。

針對川普說法，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）22日下午表示，運河主權會一直屬於巴拿馬，「運河及鄰近區域的每一平方公尺，永遠都是屬於巴拿馬的」。穆里諾提到，運河通行費並不會「過高」，他引述美國與巴拿馬的條約，指出巴拿馬擁有對這條運河的完全控制權，不受中國、歐洲或美國影響。

穆里諾也強調，巴拿馬尊重其他國家，同時也要求得到尊重，隨著美國新政府的上任，他期望能夠保持、維護良好且互相尊重的外交關係。

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