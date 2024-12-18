英國男童逛海邊撿到「神祕黑石」 竟是4萬年前尼安德塔人石斧

英國9歲男童參觀博物館時，發現有個展覽品，與自己3年前在海邊撿到的「黑色石頭」極為相似，事後證實，男童撿到的石頭是珍貴古物。（圖擷取自「Worthing Museum」臉書粉專，本報合成）

2024/12/18 20:54

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國9歲男童參觀博物館，欣賞石器時代展覽時，在展覽品中發現一塊黑色石斧，與自己3年前他在海邊撿到的散發特殊光澤的「黑色石頭」極為相似。男童與家人一起向博物館告知此事，男童的撿到的石頭經過專家鑑定，確認是來自4萬年前尼安德塔人（Neanderthal）製造的石斧。

綜合外媒報導，撿到珍貴歷史文物的男童名叫維騰（Ben Witten），他上個月與家人一起去英國沃辛博物館（Worthing Museum）參觀，注意到其中有塊展覽品與他收藏的黑色石頭很像。那是他6歲時去往薩塞克斯的肖勒姆海灘（Shoreham Beach）散步遊玩，偶然發現的寶貝。

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維騰指出，這顆黑色石頭與海邊的其他小石頭長得很不一樣，還會散發特殊光澤，他從未見過這樣的石頭，於是把它撿回家，放在房間珍藏。直到今年維騰去參觀博物館，才與家人分享這件事，一家人立即與博物館人員聯絡，把石頭帶到博物館請專業人士鑑定，確認石頭的真面目十分罕見，是尼安德塔人製作而成的石斧。

沃辛博物館長塞恩斯伯里（James Sainsbury）說，維騰撿到的尼安德塔人石斧保存狀態相當好，歷史可追溯到4萬至6萬年前的舊石器時代中晚期，「維騰是在肖勒姆海灘的上層礫石處，發現了這塊燧石斧（Flint axe），很難確定它是否原本就被丟在那裡，又或者是從河流沉積物之中被挖出來，用來加固海灘堤防工程。」

塞恩斯伯里說，絕大多數的考古學家一生中未必能挖掘到如此珍貴且稀有的文物，想不到竟會被一名幼童撿到，「維騰非常好心，願意把自己不可思議的發現借給我們博物館，讓更多人欣賞到它。現在它正在博物館展出，展到明年2月。」

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