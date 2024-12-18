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    為拍TikTok慘被撞死！英文老師慘遭火車拖行數百米

    泰國51歲男子威羅在鐵道拍照時，不幸被火車撞擊身亡。（本報合成，擷取自威羅臉書）

    泰國51歲男子威羅在鐵道拍照時，不幸被火車撞擊身亡。（本報合成，擷取自威羅臉書）

    2024/12/18 16:18

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部拉差汶里府 （Ratchaburi）今日發生一起悲劇，一名中年男子在鐵軌上拍攝TikTok影片時不幸遭火車輾斃，屍體被拖行約300公尺。

    綜合泰媒報導，死者為51歲英文老師威羅（Wiroj），今（18）日上午獨自騎腳踏車前往美功河上的鐵路大橋，將車停在鐵軌中央後，架設手機準備錄影。警方初步研判，死者當時可能未聽到火車鳴笛，加上他背對火車，因此發生意外，遺體甚至被火車卡住拖行200公尺至300公尺。

    威羅（Wiroj）生前熱衷拍攝短影音來記錄生活，經常在TikTok分享單車旅行的點點滴滴，昨（17）天他還上傳一段介紹腳踏車尾燈的影片。消息曝光後，不少網友湧入他的TikTok影片留言區悼念，對這場意外深表惋惜。

    @alan_cycling ไฟท้ายจักรยาน เบรคอัตโนมัติ #ไฟท้ายจักรยาน #ไฟเบรค #ไปไหนไปกันน้ำมันไม่ต้องใส่ #ปั่นจักรยาน #rockbros #minivelo #mtb #roadbike #cycling ♬ เสียงต้นฉบับ - ไปไหนไปกันน้ำมันไม่ต้องใส่

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