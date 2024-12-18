中國人鬧事！ 仙台便當廠影片出現「小日本」、「下藥」引恐慌

日本仙台便當工廠在社群平台上的影片，以中文AI配音說出「小日本」、「下藥」等語句，引起民眾焦慮。（圖擷自@FreeAll_protest「X」帳號）

2024/12/18 14:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雖然中國人經常敵視日本，但其實有不少中籍人士都在日本打工、就業，不過，近來網路上流傳著一段影片，以中文AI配音描述在日本宮城縣仙台市便當工廠上班的狀況，當中使用了「小日本」、「下藥」等語句，引起民眾焦慮，仙台市府對此震怒展開調查。

據《產經新聞》報導，這段近來在社群平台上流傳的影片有3分鐘左右，拍攝主題為「在日本做便當的一天」，先是通勤時偶遇同事，接著上午9時30分煮麻婆豆腐，但在拍攝為漢堡排便當撒調味料時，AI配音說出「為啥不給小日本子下點藥」。

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雖然影片中沒有明確說出地點，但從通勤環境可以看出位於仙台，市府方面接獲通報後，正在釐清確切工廠位置，並追查做便當時拉下口罩、拿手機拍攝等可能違反衛生規定的行為。

另外，影片中的「下藥」讓民眾憂心食品安全，仙台市議員伊藤優太表示，製作這部影片配音的尚未確認是否為工廠員工，但毫無疑問已引起了民眾擔憂，市府和民代這邊都必須認真應對。

相關影片請見︰

日本のお弁当工場で働く在日中国人さん

あなたの食べるコンビニやスーパーの日本製のお弁当を作っているのは中国人や特定技能実習生。

これが今の日本製造 Made in Japan

製造国の表示ラベルなど何の意味も持たない pic.twitter.com/nnYt74EeL0 — のうまにあ 願榮光???????????? （@FreeAll_protest） December 14, 2024

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