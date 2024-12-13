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    防範威脅國安 紐西蘭將立法限制「價值觀不同」實體使用太空設施

    在紐西蘭發射的火箭。（路透檔案照）

    在紐西蘭發射的火箭。（路透檔案照）

    2024/12/13 19:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕紐西蘭政府13日表示，將立法限制「價值觀不同」的實體，使用其境內的地面太空基礎設施，進行如監控衛星等活動，防範這類實體威脅紐西蘭國家安全和利益。

    紐西蘭太空部長柯林斯（Judith Collins）說，將在明年立法，制定的新法規適用於現有和新設太空基礎設施。她說，這項新法規旨在防範與紐西蘭沒有共同價值觀或利益的實體，在紐西蘭建立或使用地面太空基礎設施，對紐國國家安全或更廣泛的國家利益構成威脅。

    位於南太平洋的紐西蘭，因地理位置和清朗天空，成為發射和監控衛星的理想地點，歐洲太空總署（ESA）等機構，也在紐西蘭從事監控太空動態的活動。

    紐西蘭也是國際情報共享聯盟「五眼聯盟（Five Eyes）」成員。情報機構「紐西蘭安全情報局（NZSIS）」9月發表紐西蘭安全環境威脅年度報告，曾就一些外國實體希望在紐西蘭發展太空基礎設施提出關切，擔心這些基礎設施，會用於「協助可能有害紐西蘭利益的外國軍事活動」。

    報告未指明若這些計畫得以實施，可能會有哪些國家或軍隊從中受益，但是指出，對紐西蘭而言，中國仍是一複雜的情報關切問題，不過報告也說，也有其他國家在紐西 蘭從事惡意活動，增加區域不穩定性。

    報告說，少數實體曾接觸紐西蘭，尋求在他們境內發展太空基礎設施，「這些實體經常宣稱，這些基礎設施將用於民用研究目的，但是之後卻發現，每起案例中提出的計畫，都可能用來協助對紐西蘭利益造成傷害的外國軍事活動」；報告說，「這些實體的充分能力和它們的一些附屬關係被刻意隱藏」。

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