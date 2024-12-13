批評烏軍使用美援飛彈攻俄 川普轟「只會讓戰爭惡化」

美國總統當選人川普（右）公開批評烏克蘭使用美援飛彈打擊俄羅斯本土目標。左為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照）

2024/12/13 08:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）日前接受《時代雜誌》（TIME）專訪，公開批評烏克蘭使用美援飛彈打擊俄羅斯本土目標，《路透》分析，此番說法暗示川普可能改變美國的對烏政策。

《時代雜誌》12日刊出川普獲選2024年度風雲人物的受訪內容，他表示：「現在發生的事情很瘋狂，這太荒唐了。我極力反對把飛彈射向俄國境內數百英里處。我們為什麼要這麼做？我們只會讓這場戰爭惡化，讓它變得更糟。本來就不該允許這麼做。」

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在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的請求下，美國總統拜登（Joe Biden）上月終於點頭，同意基輔使用美援飛彈打擊俄羅斯的本土目標。白宮強調，俄羅斯在前線部署了1.5萬名北韓軍隊，是拜登改變立場的主因。

川普曾表示，他希望盡快結束這場長達近3年的戰爭，但對細節守口如瓶。川普告訴《時代雜誌》雜誌，他有一個「非常好的計劃」，將提供幫助，但如果他現在對外透露，「它幾乎變成一個毫無價值的計劃」。

談及是否可能放棄烏克蘭時，川普回答：「我想達成協議，而達成協議的唯一方法就是不放棄。」他補充，北韓軍隊介入戰爭，是一個「非常複雜的因素」。

川普將於明年1月20日就職，上週末他在巴黎與澤倫斯基、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤。川普當面承諾迅速結束衝突，引發了基輔的擔憂，認為此舉可能將很大程度遷就莫斯科提出的條件。

當被問及自勝選以來是否曾與普廷（Vladimir Putin）聯繫時，川普拒絕回答，他說：「我不能告訴你。我就是不能告訴你。只是不便透露而已。」

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