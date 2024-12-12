澳洲政府出重手！數位平台不與新聞媒體分潤就徵稅

澳洲政府出重手，數位平台不與媒體分潤就徵稅。圖為臉書母公司Meta招牌。（法新社檔案照）

2024/12/12 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府12日表示，若臉書、Google等大型數位平台和搜尋引擎，若不為刊登在其平台上的新聞內容，與新聞媒體機構分享因此獲得的盈收，就將從明年1月起對這類平台徵稅。

澳洲助理財政部長瓊斯（Stephen Jones）和通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）指出，這項規劃從明年1月1日起實施的賦稅，適用於每年在澳洲營收超過2.5億澳幣（約52億台幣）的科技公司；這將包括臉書母公司Meta，以及Google母公司Alphabet，和短影音平台TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）。

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目前稅額未定，但是這些大型數位平台向澳洲媒體分享營收，可抵扣此稅額。瓊斯表示，政府的目的並非增加稅收，而是希望藉此鼓勵數位平台與澳洲媒體達成協議。

澳洲2021年推出《新聞媒體議價法（New Media Bargaining Code）》，要求這類科技巨頭與澳洲媒體達成營收分享協議，否則可能面臨最高其在澳洲營收10%的罰款。Google公司在這3年期間，已先後與80多家澳洲新聞媒體簽署營收分享協議，並承諾會續約；但Meta近日宣佈，先前簽署的3年協議到期後，不會與澳洲媒體續約付費。

針對澳洲政府這項新計畫，Meta公司發表聲明回應，指當前法規有瑕疵，該公司仍然對「向一產業收費來補貼另一產業有疑慮」，「這項提議未考慮我們平台運作的現實狀況，尤其大多數人並非為了新聞內容來我們的平台，新聞媒體自願選擇在我們的平台發布內容，因為他們也從中獲得價值」。

Google公司也對政府宣佈的新措施表達疑慮，稱會影響目前與媒體機構的商業協議可行性，該公司正在評估其衝擊。TikTok表示，該平台從來就不是使用者為了看新聞而來的平台，他們將積極參與協商過程，期待聽到更多細節。

羅蘭德表示，營收分享是為了捍衛澳洲民主，「近年數位平台的迅速成長，已經打亂澳洲媒體生態，正威脅公共利益新聞的生存，這項政策的用意非常清楚，是要鼓勵數位平台、搜尋引擎與澳洲新聞出版者達成協議，以支持我們的民主健康運作」。

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