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    「倒尹」現場播洗腦神曲《APT.》 「少女時代」出道曲成抗議主題曲

    示威者在南韓國會前抗議，要求總統尹錫悅下台。（法新社）

    示威者在南韓國會前抗議，要求總統尹錫悅下台。（法新社）

    2024/12/12 13:25

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓人民要求總統尹錫悅下台聲浪不停歇，大批民眾每天聚集國會外抗議，現場播放多首K-pop歌曲，氣氛儼如演唱會。除了夯曲《APT.》，南韓始祖女團「少女時代」17年前出道曲《再次重逢的世界》，則成了「抗議主題曲」。

    《韓聯社》報導，少女時代2007年發佈的出道曲《再次重逢的世界》，17年後響徹抗議民眾的燭光集會上。

    據南韓最大音源網站Melon 12日數據，在以戒嚴日當天為起點的一週內（12月3日至9日），《再次重逢的世界》聽眾數量較前一週（11月26日至12月2日）大增23%，這一現象在海量新歌層出不窮的時代，非常罕見。

    報導稱，隨著集會人群年齡範圍擴大，《再次重逢的世界》等一系列K-POP熱曲憑藉獨有魅力成為「2024年版抗爭歌曲」。流行音樂評論家金度憲分析，《再次重逢的世界》中，歌詞描繪「少女克服焦慮，挑戰未知世界」傳遞出「共克時艱」的資訊，歌曲旋律堅韌有力，小調部分有種悲壯的感覺。

    除此之外，女團aespa的《Whiplash》、BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）與美國歌手布魯諾的合作曲《APT.》、（G）I-DLE的《Klaxon》、男團DAY6《讓我成為那一頁》、SHINee《Ring Ding Dong》、SUPER JUNIOR《SORRY, SORRY》等熱曲也在南韓總統尹錫悅「彈劾風波」中人氣暴增。

    少女時代是南韓SM娛樂於2007年推出的女團，因其高知名度，被譽為南韓「國民女團」。（法新社）

    少女時代是南韓SM娛樂於2007年推出的女團，因其高知名度，被譽為南韓「國民女團」。（法新社）

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