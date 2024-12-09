敘利亞反抗軍攻入大馬士革 阿塞德家族「逃亡密道」曝光

反抗軍在馬赫豪宅進行搜索時，他們在豪宅地下室發現有一個極為龐大的逃生密道。（圖擷取自@YavuzSelim23_1、@ummukhayr 社群平台「X」，本報合成）

2024/12/09 14:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革，推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）逾半世紀的獨裁統治。目前阿塞德與家人已逃往俄羅斯尋求政治庇護，部分與其關係密切的家族高層成員，包含敘國衛隊司令、第4裝甲師指揮官則下落不明；反抗軍還揭露，這些高層家中準備一條長達好幾英里的逃生密道。

綜合外媒報導，從上月發動總攻擊的敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS），8日成功拿下敘國首都大馬士革，推翻阿塞德家族的獨裁政權。報導指出，阿塞德在反抗軍攻入首都當天，就倉皇辭去總統職務與搭機逃離敘國，期間一度傳出班機墜毀消息，但俄羅斯官媒證實，阿塞德及其家人目前已抵達莫斯科，並獲得了政治庇護。

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然而，包含阿塞德的胞弟、敘利亞共和國衛隊司令、第四裝甲師師長馬赫（Maher al-Assad）等阿塞德家族高層人士，則是下落不明的狀態。另外，目前社群媒體流傳一段反抗軍拍攝的影片，他們在攻入首都後，立即前往這些家族高層的住所進行搜查，其中在馬赫豪宅的地下室，他們發現有一個極為龐大的逃生密道。

從畫面顯示，馬赫的豪宅內部有一座白色旋轉樓梯向下延伸通往地道，下去之後還有兩座樓梯通往更深的灰白色地下空間，其內部空間寬敞、有著高挑弧形的天花板，且設備十分齊全，甚至配有通風系統。不僅如此，逃生用的地道寬敞程度，足以讓卡車通行，通往不同房室的廊道長達好幾英里（1英里約1.6公里）。

此外，反抗軍還特別在影片中，配上了一段字幕進行嘲諷，「馬赫阿塞德的豪宅下方發現大型地道系統，寬敞到足以讓裝滿芬乃他林毒品和黃金的卡車通行。」

There are tunnels under Assad's house, ready with ventilation, sitting rooms, bedrooms, locks and metal doors... pic.twitter.com/M5KYQU6jge — purple pickle （@ummukhayr） December 8, 2024

Massive tunnel complex beneath Maher Assad's mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi — Akıncı （@YavuzSelim23_1） December 8, 2024

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