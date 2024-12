敘利亞反抗軍攻入大馬士革 阿塞德家族「逃亡密道」曝光

2024/12/09 14:58

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革,推翻總統阿塞德(Bashar al-Assad)逾半世紀的獨裁統治。目前阿塞德與家人已逃往俄羅斯尋求政治庇護,部分與其關係密切的家族高層成員,包含敘國衛隊司令、第4裝甲師指揮官則下落不明;反抗軍還揭露,這些高層家中準備一條長達好幾英里的逃生密道。

綜合外媒報導,從上月發動總攻擊的敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」(HTS),8日成功拿下敘國首都大馬士革,推翻阿塞德家族的獨裁政權。報導指出,阿塞德在反抗軍攻入首都當天,就倉皇辭去總統職務與搭機逃離敘國,期間一度傳出班機墜毀消息,但俄羅斯官媒證實,阿塞德及其家人目前已抵達莫斯科,並獲得了政治庇護。

然而,包含阿塞德的胞弟、敘利亞共和國衛隊司令、第四裝甲師師長馬赫(Maher al-Assad)等阿塞德家族高層人士,則是下落不明的狀態。另外,目前社群媒體流傳一段反抗軍拍攝的影片,他們在攻入首都後,立即前往這些家族高層的住所進行搜查,其中在馬赫豪宅的地下室,他們發現有一個極為龐大的逃生密道。

從畫面顯示,馬赫的豪宅內部有一座白色旋轉樓梯向下延伸通往地道,下去之後還有兩座樓梯通往更深的灰白色地下空間,其內部空間寬敞、有著高挑弧形的天花板,且設備十分齊全,甚至配有通風系統。不僅如此,逃生用的地道寬敞程度,足以讓卡車通行,通往不同房室的廊道長達好幾英里(1英里約1.6公里)。

此外,反抗軍還特別在影片中,配上了一段字幕進行嘲諷,「馬赫阿塞德的豪宅下方發現大型地道系統,寬敞到足以讓裝滿芬乃他林毒品和黃金的卡車通行。」

There are tunnels under Assad's house, ready with ventilation, sitting rooms, bedrooms, locks and metal doors... pic.twitter.com/M5KYQU6jge