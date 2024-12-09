薄瓜瓜頻發文喊話中共？ 學者：開創落敗紅色家族公開發聲先例

薄瓜瓜（左）與其父薄熙來（右）。（路透資料照）

2024/12/09 13:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共落馬高官薄熙來之子薄瓜瓜來台成婚後，近日頻在社群發文，高調為父母喊冤，學者指出，薄瓜瓜開啟了中國政治權鬥中，落敗一方敢在海外發聲的先例。而這項舉動將引發外界對中共內部博弈進一步關注。

一個名為「Kuangyi （Guagua） Bo」的帳號5日在社群媒體發表一篇超過2000字的長文，為父母喊冤，隨後又於7日曬出母親谷開來寫的家書。

自由亞洲電台報導，時事評論人士馬聚說，薄瓜瓜5日的這篇文章始終是以一個家庭成員的立場，在看待其父母親的問題，他所獲得的資訊或認為的事實，「並沒有太多新的爆料。」

薄瓜瓜貼文強調，薄熙來從未妄想與習近平爭鋒，薄習兩家也無過節。有人「瞎揣摩上級心思」挑撥離間，才令薄熙來被誤解。對此，馬聚認為，此文顯示薄瓜瓜仍不了解中共官場政治。「這個孩子其實還是很幼稚，他仍然不明白家族與家族之間的關係，特別是政治家族之間的關係不是用金錢，不是用過往的情意所確定的，而往往都是你死我活的政治權鬥為基礎。」

報導引述長期關注中國政治人物的學者金先生表示，薄瓜瓜的文章內容寫什麼並不重要，但他開創了中國政治權鬥中，落敗一方的家人敢在海外發文喊冤的先例。他說：「重要的是這40年以來，在政治權鬥中，在派系鬥爭中垮台之後的這些政治領導人的後代，要將這種鬥爭延續下去的新跡象。」

據報導，中國的「紅二代」是一個龐大群體，與現任高層的關係盤根錯節。但長期以來，移居海外的無論是「紅二代」還是「紅三代」，他們均未公開為家庭「冤屈」聲張。

金先生說：「自從1976年（文革結束）到『四人幫』垮台或北京激烈政治鬥爭中被整肅之後，幾乎沒有聽說或沒有見過，這些被捕的領導人後代有像薄瓜瓜這樣向全世界喊話。」

公開資料顯示，薄瓜瓜的祖父薄一波是中共建政元老，父親薄熙來曾任中共政治局委員及重慶市委書記。薄熙來執政風格強硬，其「唱紅打黑」引發爭議。2012年因王立軍事件及海伍德案落馬，2013年被判無期徒刑。薄瓜瓜的母親谷開來也因海伍德案被判死緩。

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