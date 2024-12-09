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    阿塞德被推翻 網諷：杭州「靈隱寺」成最大輸家？

    敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻後逃往俄羅斯，由於中國杭州靈隱寺2023年9月曾破例開正門讓阿塞德參訪， 許多中國網友嘲諷，「靈隱寺不靈了」。圖為靈隱寺方丈光泉法師與阿塞德夫婦交談的情景。（擷取自網路）

    敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻後逃往俄羅斯，由於中國杭州靈隱寺2023年9月曾破例開正門讓阿塞德參訪， 許多中國網友嘲諷，「靈隱寺不靈了」。圖為靈隱寺方丈光泉法師與阿塞德夫婦交談的情景。（擷取自網路）

    2024/12/09 11:04

    〔編譯盧永山／綜合報導〕敘利亞反抗軍發動一波閃電攻勢，12月8日在沒有遭遇阻撓下奪取首都大馬士革，並佔領總統府，總統阿塞德（Bashar al-Assad） 倉皇逃往俄羅斯。由於中國杭州靈隱寺曾破例開正門讓阿塞德參訪， 許多中國網友嘲諷，「靈隱寺不靈了」、「哪路神仙都救不了阿塞德」，「靈隱寺成為最大輸家」。

    2023年9月，阿塞德夫婦搭乘中國國航派去的專機到杭州參加亞運開幕式，期間曾參訪靈隱寺。千年古剎打破慣例，不僅在正門外鋪設紅地毯，還打開正門迎接因爲被控屠殺該國人民而遭國際社會制裁的阿塞爾，中國領導人習近平也親自接見阿塞德，宣布建立所謂「中敘戰略夥伴關係」。

    阿塞德遭推翻後，靈隱寺話題衝上了微博熱搜。許多中國網友嘲諷：「佛祖也保不了啊！」、「看來靈隱寺不靈，哪路神仙都救不了阿薩德」、「百年靈隱、__於一旦」、「杭州靈隱寺成了最大的輸家」。

    但也有中國網友說，「很靈的，佛門最講因果報應，這不報應來了」、「佛祖也分善惡，不是誰上香幫誰」 。

    靈隱寺平常只開側門供遊客進出，在迎接阿塞德之前，上一次打開正門是在1983年，中國前領導人鄧小平到訪。（12月10日11:21更新）

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