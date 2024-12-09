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    韓警對尹錫悅立案！正在審核境管 必要時可緊急逮捕

    南韓警察廳國家搜査本部，證實已對總統尹錫悅立案調查，目前正在審核是否實施出境管制，若有必要可以緊急逮捕。（美聯社）

    南韓警察廳國家搜査本部，證實已對總統尹錫悅立案調查，目前正在審核是否實施出境管制，若有必要可以緊急逮捕。（美聯社）

    2024/12/09 11:19

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕負責調查12月3日戒嚴事件的南韓警察廳國家搜査本部，今（9日）在記者會上證實已對總統尹錫悅立案調查，目前正在審核是否實施出境管制，若有必要可以逮捕總統。

    《韓聯社》報導，國家搜査本部部長禹鍾壽在首爾西大門區警察廳大樓召開記者會，直指當局正在審查尹錫悅出國的可能性，不排除對他實施境管，若符合法律條件，也可以將尹錫悅緊急逮捕。

    據了解，犯有可判死刑、無期徒刑、3年以上有期徒刑的嫌疑人，若有充分理由認為他有湮滅證據、逃亡的可能，在尚未取得法官裁定的拘捕令下，警方可以進行「緊急逮捕」。

    另外，南韓警方目前已對前國防部長金龍顯、前行政安全部長李祥敏、防諜司令呂寅兄等人發布「緊急境管」，這是比一般禁止出境更加迅速的措施。

    有關是否真的會偵辦尹錫悅一事，禹鍾壽強調戒嚴案調查對象沒有任何限制，只要是有嫌疑都會被找來，警方目前已立案的共有11人，包括尹錫悅、金龍顯、李祥敏、呂寅兄、曾任戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙 、前首都防衛司令李鎮雨、前特戰司令郭鍾根（곽종근，音譯）、警察廳長趙志浩、首爾地方警察廳長金峰植、國會警備隊長穆鉉泰（목현태，音譯）、國民力量黨鞭秋慶鎬。

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