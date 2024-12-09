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    奈米科技再創新 鼻噴式武肺疫苗對抗所有變異株

    武肺疫苗大突破，免打針鼻噴即可，常溫保存超方便；圖為情境照。（路透檔案照）

    武肺疫苗大突破，免打針鼻噴即可，常溫保存超方便；圖為情境照。（路透檔案照）

    2024/12/09 10:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）與葡萄牙里斯本大學（University of Lisbon）合作開發出一款創新武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）奈米疫苗（nanovaccine）。此疫苗透過鼻噴方式施打，無需冷藏，對所有主要新冠變異株均有效，為疫苗接種困難的開發中國家及偏遠地區帶來希望。

    據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這款疫苗由特拉維夫大學醫學與健康科學學院的薩奇-法伊納羅教授（Prof. Ronit Satchi-Fainaro）及里斯本大學的弗洛林多教授（Prof. Helena Florindo）共同領導開發。疫苗核心為200奈米大小的奈米顆粒，能有效訓練人體免疫系統（immune system），對抗包括Beta、Delta及Omicron等多種新冠變異株。該研究已登上權威期刊《先進科學》（Advanced Science）的封面，展示其學術與實際應用的重要性。

    此奈米疫苗的最大亮點之一是無需冷鏈運輸（cold chain logistics）或超低溫儲存（ultra-cold storage）。它以鼻噴方式施打，取代傳統針劑接種，不僅降低對專業護理人員的依賴，還有效減少針頭污染與醫療廢棄物產生。「任何人都能輕鬆操作鼻噴方式，無需特殊訓練，」薩奇-法伊納羅教授指出，這項設計大幅提升了疫苗的普及性。

    與現有的mRNA疫苗（如莫德納的Spikevax和輝瑞的Comirnaty）不同，此奈米疫苗採用生物資訊計算工具篩選出的短胺基酸序列（peptide sequences），將其封裝於奈米顆粒中。研究團隊表示，疫苗可粉末化保存於室溫環境，只需與生理食鹽水混合，即可製成鼻噴劑。測試結果顯示，疫苗效力與輝瑞疫苗相當。

    此技術的另一重要優勢是降低了儲存與運輸成本，特別適用於醫療資源有限的地區。目前的mRNA疫苗需攝氏零下20至70度的冷凍環境，對物流構成巨大挑戰，而這款奈米疫苗的常溫保存能力顯著解決了這一難題。

    在全球疫苗覆蓋率仍有差距的背景下，這款奈米疫苗不僅為當前新冠疫情提供解決方案，也為未來應對其他傳染病或癌症疫苗的快速開發開闢新途徑。「這是一項隨插即用（plug-and-play）的技術平台，」薩奇-法伊納羅教授補充，「我們正將其應用擴展到其他疾病，期望能在需要時迅速研發相關疫苗。」

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