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    敘利亞阿塞德政權垮台 拜登：將防伊斯蘭國趁機重起

    2024/12/09 04:12

    〔中央社〕敘利亞反抗軍攻入首都，迫使總統巴夏爾．阿塞德逃亡。美國總統拜登今天指出，阿塞德政權垮台是最根本的正義，美國會維持敘利亞的穩定，防止伊斯蘭國趁虛而入，並協助敘利亞人民重建家園。

    拜登今天就敘利亞情勢發表談話指出，目前不清楚巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的下落，但正密切關注他可能前往莫斯科尋求庇護的消息。

    在拜登發表這項談話後，俄羅斯多家通訊社引述克里姆林宮消息人士指出，阿塞德與家人已經抵達俄羅斯首都莫斯科，並獲當局庇護。

    拜登指出，好戰組織「伊斯蘭國」（IS）可能利用敘利亞的權力真空來重整實力，讓敘利亞成為他們的庇護所，美國不會讓這種情況發生。今天美軍在敘利亞境內進行十多次精準空襲，鎖定伊斯蘭國的營地與成員為攻擊目標。

    敘利亞反抗軍沙姆解放組織（Hay'at Tahrir al-Sham）8日推翻阿塞德政權，阿塞德流亡海外。敘利亞經歷13年內戰後，阿塞德家族長達數十年的統治告終。

    拜登說，阿塞德家族歷經超過半世紀獨裁威權統治，垮台是最根本的正義。對長期受苦的敘利亞人民來說，這是歷史契機，同時也充滿風險與不確定性，美國將與夥伴及敘利亞各相關方合作，協助敘利亞人民重建國家。（編輯：何宏儒）1131209

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