川普：將減少對烏軍援 北約不買單就退出

美國候任總統川普（左）與法國總統馬克宏（右），7日與各國政要在巴黎參加聖母院重新開放典禮。（歐新社）

2024/12/09 00:46

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普在8日播出的專訪中表示，在他明年1月重返白宮後，美國對烏克蘭的軍事援助可能不會像現在這麼多。而美國可能會留在北大西洋公約組織（NATO），但前提是盟邦必須「支付自己的帳單」。川普還透露，他的子女不會在白宮擔任顧問職位。

美國國家廣播公司（NBC）8日報導，川普在接受「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時，暢談上任之後的內政與外交政策。這是川普在大選後首次接受電視網專訪，時間是6日在紐約曼哈頓的川普大樓。

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川普重申，他將積極推動結束烏克蘭戰爭，但不保證會繼續向烏克蘭提供大量軍事援助。在中東問題上，他對敘利亞總統阿塞德能否繼續掌權表示懷疑，認為局勢正在發生重大改變，「人們長期以來都認為他會倒台，但到目前為止，這些預測都沒有實現。不過，這次似乎有所不同。」

以「沙姆解放組織」（HTS）為首的敘利亞反抗軍聯盟，8日已攻佔大馬士革，阿塞德已離開敘利亞，甚至有傳聞指稱他的座機被擊落。

川普承諾，在1月20日上任後將立即推行全面改革，包括赦免因國會山莊暴動案而被定罪的人，認為這些人受到過於嚴苛的對待，「這些人正生活在地獄中。」他也再次表明將大規模遣返非法移民，首要目標是有犯罪紀錄者。當被問到是否會波及其他群體時，川普坦言：「這是艱難的決定，但我們必須遵守規則、條例與法律。他們是非法進入美國。」

對於擁有合法身分的美國公民可能因為家人非法居留而被遣返，川普強調：「我不希望拆散家庭。唯一不拆散家庭的方法，就是讓他們一起回去。」不過，他對「追夢人」（Dreamers）表現出一定的同情，表示願與民主黨合作，尋找立法解決方案，讓這些在美國長大的移民可以留下來。

「追夢人計畫」的正式名稱是「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA），旨在讓童年入境的非法移民能留在美國。前總統歐巴馬2012年簽署命令推行DACA，但川普在第一任期內下令終止追夢人計畫，涉及約80萬人的未來，其中許多人目前仍在就學，在美國有工作與家庭。

川普也重申，將對主要貿易夥伴徵收關稅。當被問及他的計畫是否會導致美國家庭支付更高成本時，川普坦言，「我無法保證任何事情。連明天我也無法保證。」

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