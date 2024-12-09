美議員希姆斯：中國2027年若侵台 將是非常愚蠢之舉

美國民主黨眾議員海姆斯（Jim Himes）。（彭博檔案照）

2024/12/09 00:42

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國軍事新聞網站《Breaking Defense》報導，美國聯邦眾議院情報委員會成員、康乃狄克州民主黨籍眾議員希姆斯（Jim Himes）6日表示，他不相信中國會在2027年對台灣採取行動，原因之一是：這樣做似乎「非常愚蠢」（really dumb）。

希姆斯在華府智庫「布魯金斯學會」和「戰略與國際研究中心」（CSIS）舉辦的一場活動中表示：「有種說法隨處可見，例如『習近平已下令解放軍準備在2027年入侵台灣』，坦白講，我對這種說法持懷疑態度，首先，這可能不會發生。」

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希姆斯說：「這感覺很愚蠢，對吧？台灣宣稱擁有的一些島嶼距離中國海岸只有2英里，你（中國）可以實施封鎖，如果入侵台灣，會發生什麼？A.你可能會失敗。B.你可能會把那裡變成一片廢墟。那麼，你在經濟上能取得什麼成就？你會流失大量人才，還會有與美國爆發核戰爭的風險，讓這個地區一代人陷入動盪不安。」

2021年，時任美國印太司令部司令、海軍上將戴維森（Phil Davidson）在聯邦參議院軍事委員會的聽證會上作證時稱，北京可能會在6年內吞併台灣，因此2027年被人們成為「戴維森之窗」（the Davidson Window）。

2023年，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）重申了這個時間表，稱美國情報顯示，習近平曾給中國軍隊下達了2027年的侵犯台灣的最後期限，要求軍隊做好準備，一旦他下令，就立即入侵。

伯恩斯當時解釋說：「這並不意味著他決定在2027年或任何其他年份進行入侵，但這提醒我們，他（指習近平）的關注點和野心是真實的。」

今年3月，印太平洋司令部司令、海軍上將阿奎利諾（John Aquilino）表示，中國正在以二戰以來從未見過的規模，建設其軍事力量和核武庫，所有跡象都表明，中國要在2027年前做好入侵台灣的準備。

阿奎利諾在聯邦眾議院軍事委員會聽證會上作證說，儘管中國面臨經濟挑戰，但中國國防預算近年來仍增加了16%，達到超過2230億美元（台幣7.2兆元）。他指出，在他上任的這3年裡，中國軍隊增加了400多架戰鬥機和20多艘大型戰艦，自2020年以來，中國軍隊的彈道飛彈和巡航飛彈庫存也倍增。

阿奎利諾說：「所有跡象都表明，中國軍隊正在執行習近平的指示，準備在2027年之前入侵台灣。」

今年11月，美國國防情報局（DIA）局長克魯斯（Jeffrey Kruse）中將表示，中國似乎確實有望實現習近平提出的2027年準備目標，但不清楚北京是否已經考慮過長期入侵計劃。

希姆斯在聽取了美國機密情報評估簡報後表示，雖然他不會斷然「否認」中國可能在今後3年內發動入侵的說法，但無法確定北京是否已經實現了備戰的「目標」，而且如果他們真的進行測試，結果可能也不會很樂觀。

希姆斯說：「你不妨問問（俄羅斯總統）普廷，入侵的後果是多麼的難以預測，即使是入侵鄰國，更不用說隔著100英里的藍色水域。」

希姆斯指出，美國應該採取措施降低中國在2027入侵台灣的可能性，這些措施包括「讓我們繼續通過武裝台灣來真正加強威懾力」，以及「讓我們強調那些與中國有深刻共同利益的領域，以降低這種（武力入侵）可能性」。

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