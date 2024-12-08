中國經濟第一省剉咧等川普2.0！產業外移將擴及廣東各行業

對川普2.0的焦慮瀰漫廣東商界。（路透）

2024/12/08 22:46

〔編譯魏國金／台北報導〕與外貿交織緊密的中國廣東省自美國總統當選人川普矢言將更嚴厲打擊中國出口後，瀰漫不安氛圍。南華早報報導，訂單減少、支付違約與產業外移已成為廣東商界的熱門話題。一家材料製造公司盧姓主管說，「我非常擔心川普的新關稅政策將加速掏空這裡的產業，對生活在此的每個人都糟糕」。

儘管廣東仍是中國經濟第一大省，但經濟正逐漸停滯，隨著所得成長停頓、房貸壓力居高不下以及疲軟的消費需求，進一步加劇平民百姓的焦慮，該名盧姓主管表示，「這實際上是日益惡化的通縮狀況」。

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他補充，「我認識的業者每天都在艱難決定中掙扎，比如最後一筆支付還沒收到時，是否還要接新單」；「縱使是那些技術升級的業者也感憂心：許多投資還未取得回報，而從實驗室規模的生產到量產還須數千萬人民幣的投資，在高關稅下，美國市場能否接受他們創新的產品」？

經濟數據反映廣東的困境。數10年來作為中國科技與製造重鎮，廣東是中國開放的最大受益者，然而隨著中國經濟面臨強勁逆風，廣東的處境似乎比其他省份更加艱難。今年前3季，其經濟成長分別為4.4％、3.9％與3.4％，不僅逐步下滑，也擴大與全國平均值的差距。

如果川普的關稅目標更多針對傳統產品，對廣東的未來十分不妙，因為東莞、廣州、佛山等廣東傳統製造業重鎮將面臨重挫。今年前3季，廣東一些出口年減逾23%，突顯這些城市產業轉型的困難。

與此同時，廣東的消費支出基本上停滯，今年前9月僅成長0.7%，反映包括所得下滑、企業投資信心縮減，以及房市危機等深層問題。

此外，在「對口支援」政策下的高財政貢獻與義務也進一步限制廣東經濟發展的空間，去年廣東貢獻中國近半數貧窮地區的退休基金，並繳交7300多億人民幣的歲收，相當於50%收入給中央政府。

面對持續的經濟低迷與美中貿易戰的惡化，中國分析師預期，在「川普2.0」的時代，廣東未來必然是一條艱辛之路。

協助中國企業全球投資的供應鏈專家高振東說，在川普任期，廣東一般民眾的生活將更辛苦，「未來2、3年，『轉移海外』將進一步延伸到廣東的各行各業，從上市公司到中小型企業，因為大家的共識是，只有具備海外擴張能力的企業才能避免整體業績大幅下滑」。

他說，由於產能外流必然降低從勞動力到辦公室空間與在地投資等各方面的需求，致使地方就業與需求的壓力持續升高，「廣東，甚至整個長江流域的經濟成長率或許下滑，這是無法避免的，貿易戰無疑將導致許多企業增加海外投資、削減國內投資」。

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