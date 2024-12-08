敘利亞總統阿塞德逃到阿聯？阿聯高官：我不知道

圖為阿塞德（左）去年3月訪問阿聯，與阿聯總統穆罕默德（右）握手。（法新社）

2024/12/08 17:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國總統的外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）8日表示，反抗軍節節進逼的敘利亞仍深陷困境，極端主義與恐怖主義仍是一大問題；他並表示，不知道據傳已出逃的敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）是否人在阿聯。

在被問到據稱已搭機逃離敘利亞的阿塞德是否在阿聯時，刻在中東國家巴林出席安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）的加爾加希在場外告訴記者：「我不知道。」

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敘利亞反抗軍8日宣稱，已發動閃電攻勢推翻阿塞德政權，剷除這個控制敘國半世紀的家族王朝，但也令人擔心，戰火頻仍的中東恐又掀新動盪。

加爾加希將阿塞德的倒台歸咎於政治失敗，並稱阿塞德此前未曾用過包括阿聯在內等許多阿拉伯國家對他提供的「救命索」。

加爾加希說，基本上，如今在政治與政策上的重大失敗，是因為阿塞德從未真正使用包括阿聯在內的許多阿拉伯國家拋給他的救命索，也沒有真正使用救命索來展開與持續正在進行的憲法討論。

加爾加希表示非常擔心敘國的混亂、極端主義與領土完整，但稱這也創造出與伊朗接觸與討論未來發展的時刻。

加爾加希說，「我們不知道敘利亞情勢發展的型態。一如我所提到的，（敘利亞）是會有一個真正能超越其苦難歷史的更明智（的執政）團隊，還是會重新輪迴到讓激進與恐怖組織（再次）扮演要角？」

為鎮壓境內以遜尼派穆斯林為主的反抗軍，出身什葉派分支的阿塞德接受什葉派穆斯林、非阿拉伯國家的伊朗以及俄羅斯的幫助，以致與該區多由遜尼派為主的阿拉伯國家漸行漸遠。

相較之下，阿聯對敘利亞阿塞德政權較友善，除曾有意與之建交（但因美國反對而作罷），還曾希望能讓阿塞德與伊朗保持距離，以及出面主導改善阿塞德與遜尼派阿拉伯國家的關係；阿塞德在2022年與2023年皆曾出訪阿聯。

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