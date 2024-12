敘利亞總統阿塞德搭機逃亡「雷達突消失」 傳遭反抗軍擊落

2024/12/08 17:18

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞內戰不斷,反抗軍「沙姆解放組織」(HTS)近期對政府軍發起猛攻。繼打下該國第二大城阿勒坡(Aleppo)、中部哈馬(Hama)、西南部德拉(Daraa)等重鎮後,反抗軍今(8日)再攻陷首度大馬士革(Damascus),總統阿塞德(Bashar al-Assad)逃亡。不過有消息傳出其座機在雷達上消失疑墜毀,且為沙姆解放組織擊落。

沙姆解放組織今天奪取大馬士革控制權後,宣布推翻阿塞德暴政,敘利亞重獲「自由」,最新情勢也意味著該國長達13年的內戰得以結束,大馬士革街頭到處都是民眾慶祝阿塞德政權倒台。

沙姆解放組織揮軍攻入大馬士革時,1架伊留申-76型(Ilyushin 76)軍用運輸機從大馬士革機場起飛,被認為是載著阿塞德出逃的座機。該機起初飛往作為阿塞德勢力據點的沿海地區,但隨後突然掉頭,沒多久雷達亮點在8日凌晨甫被反抗軍拿下的第三大城荷姆斯(Homs)上空消失,且訊號消失前飛機出現驟降,疑似墜毀。

前伊拉克議員薩塔爾(Omar Abdul Satar)今天在X平台表示,「反抗軍宣稱他們擊落阿塞德的飛機」,引發討論。不過目前還無法確定此消息真偽,阿塞德下落依舊不明。

هل اسقط الثوار طائرة الاسد؟

The rebels say they shot down Assad's plane.