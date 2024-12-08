敘利亞總統阿塞德搭機逃亡「雷達突消失」 傳遭反抗軍擊落

首都遭反抗軍攻陷後，敘利亞總統阿塞德逃亡，目前下落不明。（法新社）

2024/12/08 17:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰不斷，反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）近期對政府軍發起猛攻。繼打下該國第二大城阿勒坡（Aleppo）、中部哈馬（Hama）、西南部德拉（Daraa）等重鎮後，反抗軍今（8日）再攻陷首度大馬士革（Damascus），總統阿塞德（Bashar al-Assad）逃亡。不過有消息傳出其座機在雷達上消失疑墜毀，且為沙姆解放組織擊落。

沙姆解放組織今天奪取大馬士革控制權後，宣布推翻阿塞德暴政，敘利亞重獲「自由」，最新情勢也意味著該國長達13年的內戰得以結束，大馬士革街頭到處都是民眾慶祝阿塞德政權倒台。

請繼續往下閱讀...

沙姆解放組織揮軍攻入大馬士革時，1架伊留申-76型（Ilyushin 76）軍用運輸機從大馬士革機場起飛，被認為是載著阿塞德出逃的座機。該機起初飛往作為阿塞德勢力據點的沿海地區，但隨後突然掉頭，沒多久雷達亮點在8日凌晨甫被反抗軍拿下的第三大城荷姆斯（Homs）上空消失，且訊號消失前飛機出現驟降，疑似墜毀。

前伊拉克議員薩塔爾（Omar Abdul Satar）今天在X平台表示，「反抗軍宣稱他們擊落阿塞德的飛機」，引發討論。不過目前還無法確定此消息真偽，阿塞德下落依舊不明。

هل اسقط الثوار طائرة الاسد؟

The rebels say they shot down Assad's plane. — عمر عبد الستار محمود （@omarabdulsatar） December 8, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法