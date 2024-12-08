尹錫悅道歉時「嘴角上揚」被抓包 再度惹怒南韓國民

尹錫悅再昨（7）日上午發布全國直播談話，針對擅自戒嚴鬧劇道歉，但卻大批網友抓包，他竟在道歉時「忍不住偷笑」，畫面曝光後再度掀起國民怒火。（圖擷取自@kkommi6 社群平台「X」）

2024/12/08 16:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間無預警發布戒嚴，又於6小時宣布解嚴，此舉引發該國社會恐慌，更引得民眾上街抗議，要求罷免、彈劾尹錫悅。對此，神隱多日的尹錫悅終於在昨（7）日上午發布全國直播談話，針對擅自戒嚴鬧劇道歉，但卻大批網友抓包，他竟在道歉時「忍不住偷笑」，畫面曝光後再度掀起國民怒火。

綜合韓媒報導，尹錫悅在7日上午10點，以直播方式向全南韓國民發布公開談話，為自己日前突然宣布戒嚴一事致歉，同時承諾不會再有第2次戒嚴，也提到他「不會迴避任何法律或政治責任」，至於維持國家穩定措施等事項，之後則將全權交由執政黨處理，更強調政府與執政黨會共同承擔起國家運作的責任。

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直播結束後，立即在網路引起熱烈討論，然而不少南韓網友紛紛指出，尹錫悅在演說開場說出說出「尊敬的國民們」時，疑似嘴角失守，短暫地露出微笑，接著迅速強忍笑意抿起嘴唇。有關發現尹錫悅的細微臉部變化畫面曝光後，再度掀起大批網友怒火，譴責尹錫悅直到現在都還搞不清楚事情的嚴重性，道歉態度過於輕浮。

還有南韓網友認為，尹錫悅只是在對國民因戒嚴一事受到驚嚇表達歉意，但根本沒有意識到戒嚴這件事本身的錯誤，「那不是道歉，任何說是的人形同叛亂。」另其他網友痛斥，「難道是在強忍笑意嗎？」、「我猜他想到把人民當豬狗才笑出來」、「比一些YouTuber的道歉還糟糕」、「說了尊敬的國民後笑了？真是禽獸」。

尹 '존경하는 국민여러분' 말한 뒤 웃음 꾹" 의혹

…영상 보니[영상]https://t.co/uwT7tjl5mC



"'존경하는 국민 여러분'이라고 말한 다음에 바로 웃음 참은 것 같다","국민을 개돼지라고 생각해서 웃음이 나오나 보다","웃음을 참고 말하네? 괴물이다", "현 사태가 심각한 줄 모르네. ???????? pic.twitter.com/1TbkdJAHuo — ????유미???????????? （@kkommi6） December 7, 2024

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