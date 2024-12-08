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    民調：養狗選民多支持川普 女性貓奴挺賀錦麗

    民調顯示，養狗選民多支持川普，女性貓奴挺賀錦麗。（法新社檔案照）

    民調顯示，養狗選民多支持川普，女性貓奴挺賀錦麗。（法新社檔案照）

    2024/12/08 08:51

    〔中央社〕美國大選因川普副手一句「無孩貓姑婆」讓貓主人成為攻防焦點，但民調顯示狗主人才是關鍵。貓狗都養的選民中，逾半數支持美國總統當選人川普，狗主人尤其是挺川主力。賀錦麗贏得只養貓的女性選民支持，卻仍不敵貓狗派人數。

    根據美聯社AP VoteCast民調，美國約2/3選民養狗或貓，但政客一般不太在意寵物主人。直到今年搭檔川普成為共和黨副總統候選人的范斯（JD Vance），一句「賀錦麗等民主黨人是一群生活悲慘、無孩貓姑婆（childless cat ladies）」的發言曝光，貓奴才一度成為話題。

    所謂「貓姑婆」，是指獨居、飼養多隻貓的年長女性，通常有貶意，指這位女性找不到另一半，只能與諸貓相伴。天后泰勒絲（Taylor Swift）9月在Instagram上發聲挺現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）時，也「應景」署名無孩貓姑婆。

    美聯社指出，賀錦麗確實贏得只養貓的女性選民支持，但這些人只占整體選民約1/10。此外，整體貓奴或狗奴似乎沒有因為范斯的「無孩貓姑婆」說而不挺共和黨。

    無論有沒有小孩，比起養狗的女性或貓狗都養的選民，只養貓的女性更可能支持賀錦麗，約占整體6成，什麼寵物都沒養的女性選民也相對挺賀錦麗。

    然而，這份支持未能延伸至男貓奴。川普在養貓男性選民中略占優勢，獲得超過半數支持。

    至於范斯的「無孩貓姑婆」說到底幫賀錦麗催了多少養貓女性選民票，無法評估，但女性貓奴選民對范斯的觀感大多「非常」或「有些」負面。

    與只養狗或貓狗都養的女性相比，只養貓的女性選民更不喜歡范斯，也更有可能對川普及共和黨抱持負面看法。

    對於這種分歧，美聯社拋出的解釋是，即使在范斯發表「貓姑婆」評論前，只養貓的女性原本就不太可能支持川普，只有約4成認同共和黨。

    狗奴政治地圖方面，美聯社指出，養狗及貓狗都養的選民更可能挺川普，這些人在選民中的占比更大，民主黨未來可能需要在狗主人身上下一些功夫。

    養貓但沒有養狗的選民只占整體15%。相較之下，約2成選民貓狗都養，約3成選民只養狗。換句話說，狗主人是更有影響力的投票群體。川普在只養狗的男性選民中贏得約6成支持，女性狗主人則有約半數挺川普。

    「貓姑婆」風波沒燒完，川普選前又指控俄亥俄州海地移民吃貓狗。不過，美聯社指出，移民吃貓狗論與「貓姑婆」一樣，沒有對寵物主人的投票意向產生明顯影響。

    政黨忠誠度仍主導投票，約6成只養狗的男性選民認同共和黨，只養狗的女性選民則有5成支持共和黨。

    AP VoteCast是芝加哥大學為福斯新聞、美國公共電視網節目「新聞時刻」、華爾街日報及美聯社對超過12萬名選民進行的民調，為期8天，於11月5日投票日結束。民調以英語和西班牙語進行，抽樣誤差為正負0.4個百分點。

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