稱美國不應捲入敘利亞衝突 川普：這不是我們的戰爭

美國總統當選人川普7日針對敘利亞局勢發表看法，強調美國不應捲入敘利亞的衝突。（彭博）

2024/12/08 08:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）自從11月底開始從敘國西北部往南進攻，敘利亞政府軍節節敗退，HTS部隊於7日抵達戰略要地荷姆斯（Homs），開始與政府軍交戰，甚至開始包圍總統阿塞德（Bashar al-Assad）所在的首都大馬士革（Damascus）。美國總統當選人川普7日針對敘利亞局勢發表看法，強調美國不應捲入敘利亞的衝突。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文提到，敘利亞反對派武裝人員發動高度協調的攻勢、佔領了眾多城市，現已推進到大馬士革郊區，準備採取大規模行動來推翻阿塞德。然而阿塞德的盟友俄羅斯正在烏克蘭作戰，在當地損失超過60萬名士兵，俄羅斯似乎也無法阻止這波攻勢。

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川普認為，若俄羅斯被迫撤離敘利亞，實際上可能是對他們最有利的情況，因為敘利亞向來沒有給俄羅斯帶來太多好處。

川普強調，目前敘利亞的情況可說是「一團糟」，更直言：「它（敘利亞）不是我們的朋友，美國不應與它有任何關係。這不是我們的戰爭，讓它自己發展吧，不要捲入這場戰爭。」

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