南韓15萬人國會外怒吼！誓言奮戰到尹錫悅下台

7日在南韓國會周邊的示威人潮空拍圖。（美聯社）

2024/12/07 21:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓國會7日表決彈劾總統尹錫悅案之際，包括公民團體、工會、學生團體等，在首爾多地舉辦示威集會，要求尹錫悅下台。警方估計，國會周邊的示威活動有將近15萬人，但主辦單位稱有百萬人參加。儘管彈劾失敗，但是示威者表示會持續抗議，直到尹錫悅下台。

韓聯社、東亞日報、中央日報、韓國時報等多家南韓媒體報導，由南韓兩大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）、「韓國勞動組合總聯盟」（FKTU）和其他多個團體，在首爾汝矣島國會大樓外舉行的集會，警方估計有將近15萬人，主辦單位則估計有高達100萬人參加。

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晚間傳出彈劾失敗後，聚集在國會前的示威群眾充滿失望和憤怒之情，有些人高喊「國會已經不再代表人民」、「（執政黨）國民力量黨必須解散」。一名示威者說，「我們怎麼能讓一名用非法戒嚴，背叛人民的總統還繼續在職？」

一名24歲學生說，「今天結果如此，我覺得很糟糕」，「執政黨議員今天所做的，退席不投票，只不過是要鞏固他們的權力和地位，毫不在乎人民」，但是他說會繼續參加示威，直到尹錫悅被彈劾，「相信下一次會有更多人來」。另一名30歲的首爾婦女也表達堅決倒尹到底的決心，「我們終將達成」，她向執政黨喊話：「請做好你們該死的工作」。

這場從下午開始的示威，大批民眾頂著12月的寒冬響應，舉著「用燭光的力量守護國家」標語，高喊「捍衛民主」、「尹錫悅下台」。許多人是從外地搭了幾小時的車到首爾參與集會。19歲學生全熙妍（譯音）清晨4點從浦頂市搭巴士來，她說本來對政治完全沒興趣，「但是看到總統不負責任的行為後，改變了我的想法」。一名56歲首爾市民說，「雖然天氣寒冷，但是憤怒驅使我走上街頭，我無法袖手旁觀」。

在首爾光化門廣場、總統府所在地龍山區戰爭紀念館前，以及光州事件發生地光州市民主廣場7日也有規模不等的反尹示威。保守派團體也在首爾市中心集會，喊著「保護總統」、「逮捕（反對黨共同民主黨主席）李在明」，呼籲國會否決彈劾案。

稍早警方接獲通報，及時在國會外攔下一名預告將自焚的50多歲男子，他被警方發現時，身上已經潑了易燃液體。

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南韓民眾7日晚間在國會外示威要求總統下台。（路透）

南韓國會大樓外7日擠滿要求尹錫悅下台的示威群眾。（美聯社）

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