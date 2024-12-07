力抗中俄擴張勢力！ 加拿大將加強北極軍事外交部署

加拿大潛艦航行在北極圈內的弗羅比舍灣。（路透檔案照）

2024/12/07 21:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大6日發表「北極外交政策」，將加強加國在北極的軍事和外交部署，包括升級北美防空司令部（NORAD）防禦系統，提高與區域志同道合國家聯合軍事演習等，因應俄羅斯、中國對北極地區愈加提高的企圖心。

加拿大政府就這份新版北極外交政策發表的聲明指出，隨著全球暖化造成冰層融化，提高船隻經北極「西北航道」，往來太平洋到大西洋的可能性，北極地區愈加可及，中國和俄羅斯對此區域的興趣與日俱增，這份新版政策聚焦與區域其他國家、尤其是美國，建立更強而有力的聯盟。

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聲明說，「多年來，加拿大一直與其他國家合作管理北極和北方區域，使其為一個低度緊張區」，免受軍事競爭影響。不過，近期的情勢發展，包括俄羅斯侵略烏克蘭，「撼動了在北極地區的國際合作基礎」。

外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）在記者會上表示，「防止發生衝突的護欄正承受越來越大的壓 力，北極已不再是低度緊張地區」，她將此歸咎於俄羅斯的野心和日益加劇的地緣政治競爭，「很清楚的一點是，俄羅斯沒有紅線，其對北極及該地資源的意圖眾所周知，但是，由於烏俄戰爭，俄羅斯對中國的依賴正在加深，這是一項新的發展」，俄國在此區域與中國合作，中國也尋求對北極治理有更大的影響力。

以「近北極國家」自居的中國，與俄羅斯簽訂一份北極合作協議，也表明有意成為北極強國。《紐約時報》6日報導，根據加國政府說法，中國經常派遣「雙重用途」船隻進入北極地區，進行科學研究，但同時也蒐集軍事情報；加國政府還列舉出一些中俄聯合軍事演習、中國入侵美國巡邏空域等事件，強調北極正成為全球競爭日益活躍的地區。

加拿大政府將增加在北極的軍事部署，包括升級北美防空司令部（NORAD）防禦系統，加強對北極航道的監視，也計劃增加部署巡邏艦、驅逐艦、破冰船、能夠在冰層下作業的潛水艇，以及無人機。渥太華政府表示，與美國的密切夥伴關係，對捍衛北美安全至為重要。加國還打算重啟北極大使辦公室，在阿拉斯加、格陵蘭開設外交機構。

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