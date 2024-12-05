中國深圳高鐵工地坍塌 路面出現大型坑洞13名工人失聯

中國社群媒體流傳深江鐵路工地坍塌現場。（擷取自微博）

2024/12/05 11:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國又傳重大工安事故，位於廣東深圳寶安區的深江鐵路5標段工地於昨晚11時許突然坍塌，已知13名工人失聯，救援工作仍在進行中，附近居民已緊急疏散，事故原因仍有待調查。

中媒第一財經 報導，上述消息由深圳市寶安區委宣傳部官方公眾號「濱海寶安」於今天凌晨發布。官方通報稱，4日晚間11時許，位於寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段工地突發生地面坍塌，現場13名工人失聯。

事故現場的照片及影片隨後在中國社群網路上流傳。畫面顯示，事發工地接近一處十字路口，無法確定是否有車輛或人員掉入崩塌的坑洞內，警方也在路上拉起封鎖線，人車無法接近現場。

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公開資料顯示，深江鐵路即廣東省境內深圳市至江門市的高速鐵路，正線全長116.12公里，設計時速250公里，全線共設7座車站，是中國「八縱八橫」高速鐵路網中，沿海通道重要組成部分。

據官方通報，深江鐵路5標段專案的建設單位為廈深鐵路廣東公司，施工單位為中鐵四局。值得一提的是，中鐵四局在今年6月才進行了「安全生產月」宣誓活動。

另據指出，深圳今年來施工事故頻傳。3月31日，深圳市寶安區「雪花科創城」工地崩塌，造成一死兩傷；10月12日，深圳市濱海大道深圳灣海韻公園附近路段塌陷，所幸無人傷亡，原因是穗莞深城際鐵路施工所導致，與昨夜的崩塌同屬高鐵施工事故。

中國社群媒體流傳深江鐵路工地坍塌現場。（擷取自微博）

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