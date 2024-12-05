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    北韓官煤宣布與俄羅斯「全面戰略夥伴關係條約」即刻生效

    今年6月19日，北韓領導人金正恩（右）和俄羅斯總統普廷（左）在平壤簽署了「全面戰略夥伴關係條約」。（路透資料照）

    今年6月19日，北韓領導人金正恩（右）和俄羅斯總統普廷（左）在平壤簽署了「全面戰略夥伴關係條約」。（路透資料照）

    2024/12/05 11:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，北韓和俄羅斯政府4日在莫斯科交換「全面戰略夥伴關係條約」批准書，條約正式生效。

    《韓聯社》報導，北韓外務省副相金正奎和俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）4日在莫斯科簽署了批准書，並交換議定書。按條約第22條，條約自批准書交換日起生效，雙方於2000年2月9日簽訂的「友好睦鄰合作條約」隨之失效。

    朝中社表示，「全面戰略夥伴關係條約」是實現兩國領導層推動雙邊關係提升至嶄新戰略高度、按照共同利益堅決維護地區與世界的安全環境、建設強大國家的遠大構想與人民期望的法治基礎。

    朝中社強調，立基新條約強大北韓、俄羅斯關係，是為兩國人民謀福祉、緩解地區緊張局勢、有效維護國際戰略穩定的安全保障機制，將成為加快推動去支配、去奴役、去霸權的自主正義多極化世界秩序健全進程的強大力量。

    今年6月19日，北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在平壤簽署了「全面戰略夥伴關係條約」。

    條約規定，如果一方受到某一國或多國的武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即動員一切可用手段提供軍事援助。北韓10月向俄羅斯派遣1.1萬餘名軍力投入侵烏戰爭，便聲稱以該條約為依據。

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