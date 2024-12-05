羅馬時代戰士也嗑藥？ 考古發現蠻族用興奮劑作戰

考古證據顯示，日耳曼蠻族或常嗑藥上戰場。（圖擷取自Praehistorische Zeitschrift期刊）

2024/12/05 09:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕考古學家最新研究指出，羅馬時代的日耳曼蠻族戰士，在戰鬥前可能大量使用興奮劑，而非僅止於飲酒。研究團隊分析了在現代斯堪地那維亞（Scandinavia）、德國和波蘭等地，出土於羅馬時期的116個考古遺址，發現了241件小型勺狀器物。

這些器物多為帶柄，長度大多在40至70毫米之間，碗狀或扁平圓盤形，直徑介於10至20毫米。它們通常附著在戰士的腰帶上，但並非腰帶的功能性組成部分。這些器物往往與戰爭相關物品一同出土，暗示了它們在戰爭中的可能用途。

請繼續往下閱讀...

研究人員推測，這些勺狀器物很可能用於在戰鬥前服用興奮劑。興奮劑，像是鴉片（opium），在古希臘和羅馬已知廣泛使用，考古證據也支持這個說法。然而，此前缺乏證據顯示蠻族群體（主要居住於羅馬帝國外）也使用興奮劑，通常認為他們主要使用酒精。

研究人員，包括波蘭馬利亞·居里-斯克沃多夫斯卡大學（Maria Curie-Skłodowska University）的考古學家柯科夫斯基教授（Prof. Andrzej Kokowski）及生物學家團隊，透過分析，認為當時的蠻族很有可能取得並使用多種興奮劑，包括罌粟（poppy）、啤酒花（hops）、大麻（hemp）、曼陀羅（henbane）、顛茄（belladonna）和各種真菌等。這些興奮劑可以以液體形式（特別是溶於酒精中）或粉末形式攝取。

研究成果發表在《史前研究期刊》（Praehistorische Zeitschrift）期刊上， 研究團隊認為，這些興奮劑的運用，不限於軍事衝突，也可能用於醫療和宗教儀式等方面。研究人員認為，羅馬時期的北歐蠻族很可能廣泛使用興奮劑，並非僅限於戰爭場合，也可能用於醫療和儀式活動。

他們認為，這種規模的興奮劑使用，需要相當的知識和組織能力，才能確保供應充足的藥物種類和數量。研究更暗示，他們可能已具備理解不同藥物對人體效果的知識，並且熟練掌握使用方法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

研究人員認為，在日耳曼戰士的腰帶上發現了一系列金屬湯匙（如圖），這些湯匙是用來服用粉狀麻醉劑的 。（圖擷取自Praehistorische Zeitschrift期刊）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法