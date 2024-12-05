黃岩島再爆衝突！中海警船射水砲衝撞菲船

菲律賓4日公布影片，指控中國海警船在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）附近，對正執行公務的菲國巡邏船發射水砲，並「擦邊撞擊」船身右側。（法新社）

2024/12/05 06:09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南海衝突再起！菲律賓4日發佈影片，指控中國海警船當天在中國海軍船艦護衛下，於雙方頻頻爆發衝突的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）附近，對正執行公務的菲國漁業暨水產資源局（BFAR）多任務近海巡邏船「巴格布阿亞拿督號」（BRP Datu Pagbuaya）發射水砲、擊中該船導航天線並「擦邊撞擊」船身右側。中國海警局則指控菲船「試圖侵闖黃岩島領海」且「故意衝撞海警船」，但避談細節。

美國駐馬尼拉大使卡爾森透過社群媒體「X」譴責中國「非法使用水砲和危險動作」，擾亂菲國海上行動，使菲國人民「生命置於險境」，強調美國「與志同道合的朋友、夥伴和盟友同一陣線，支持自由開放的印太地區。」

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菲國海防隊指控，海防隊與BFAR共3艘船隻當時正進行例行巡邏，保護黃岩島周邊的菲國漁民，4艘中國海警船和2艘海軍船艦靠近，在破曉後發動「攻擊行為」。影片中，巴格布阿亞拿督號船員當下大喊「碰撞！碰撞！」海防隊發言人塔瑞耶拉表示，中方「直接瞄準船的導航天線」發射水砲，隨後「故意側擊」，接著發動第二次水砲攻擊。

菲國海防隊巡邏船「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）則遭2艘中國海軍和海警船攔截、追蹤及危險操作；海防隊巡邏艇「卡布拉號」（BRP Cabra）也遭遇中國海警船「魯莽操作」。

不過，中國海警局發言人劉德軍反指菲律賓海防隊和BFAR船隻企圖「侵闖」黃岩島領海，並危險接近中國海警執法巡查船隻，「中方依法依規對其實施管控」；同日中午再針對「就菲船隻故意衝撞海警船」發表談話，聲稱菲國公務船連同多艘漁船侵闖黃岩島領海，無視中方多次嚴正警告，蓄意衝撞中國海警船，是不折不扣的挑釁者、肇事方，「正告菲方立即停止侵權挑釁和煽動炒作，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。」

中國與台灣、菲律賓皆聲稱擁有黃岩島主權；中方2012年由菲國手中奪取控制權，目前實際控制該島並部署巡邏艦，騷擾菲國船隻，阻止菲國漁民進入當地魚類豐富的潟湖。

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