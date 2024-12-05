波羅的海電纜接連斷 芬蘭政府「嚴肅」看待展開調查

北歐繼連接瑞典與立陶宛、連接芬蘭和德國的波羅的海2條海底光纖通訊電纜，上月疑遭中國大型貨輪「伊鵬三號」切斷。（法新社檔案照）

2024/12/05 06:15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北歐繼連接瑞典與立陶宛、連接芬蘭和德國的波羅的海2條海底光纖通訊電纜，11月17日、18日疑遭中國大型貨輪「伊鵬三號」切斷，當地數位基礎設施和資料通訊供應商「GlobalConnect」3日表示，1條連結瑞典與芬蘭的陸地數據電纜，2日也在芬蘭南部2個不同地點陸續受損，影響多達6000名個人用戶與100家企業用戶。芬蘭政府「嚴肅」看待此事，但目前尚未朝刑事調查方向進行。

GlobalConnect指出，第1處為「日常維護」挖掘工程不慎導致，受損電纜與網路通訊已大致修復；第2處則尚未恢復，正著手調查故障原因，「目前沒有分析」。芬蘭交通與通訊部長蘭內透過社群媒體「X」表示，芬蘭政府正與該公司共同調查，「嚴肅」看待此事。瑞典民防部長波林則告訴法新社，「疑似」另一樁「破壞」事件。但芬蘭警方澄清，目前未朝「刑事調查」方向處理。

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至於半個月前的海底電纜受損案，在歐盟刑事司法合作署支援下，芬蘭當局正與瑞典、德國、立陶宛政府聯合著手調查。德方表示，似乎是「破壞」行為所致，但目前沒證據。瑞典上週已正式要求中國合作，以釐清真相。不過，歐洲調查人員先前指向俄羅斯情報機構背後主使，可能是俄國近期攻擊歐洲國家重要基礎建設計畫一環。

北大西洋公約組織（NATO）鑑於相關水域承載全球15％航運量，為了加強保護其內基礎設施，上月18日展開為期12天的「寒風」演習，多達30艘北約船艦及4000名軍事人員參演，為北歐海軍演習罕見規模。但路透指出，船錨極易切斷電纜，加上當地海況變化莫測，以及寒冷天候不時導致檢查設備凍結無法運作，因此實際上幾乎不可能預防海底相關攻擊。

不過，英國和美國專家一致指出，電纜損壞並非新鮮事，由於波羅的海船舶交通十分密集，其淺海電信電纜、電力線和天然氣管道特別容易受影響。但若真是國家級破壞活動，恐代表第1次世界大戰時期或1898年美西戰爭作戰模式回歸。

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