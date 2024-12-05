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    首頁　>　國際

    「致命中國」作者 對中鷹派納瓦洛獲川普任命為高級貿易顧問

    2024/12/05 01:45

    〔中央社〕美國總統當選人川普今天任命知名經濟學家納瓦洛（Peter Navarro）為高級貿易暨製造顧問。納瓦洛曾在川普第一任期擔任白宮貿易顧問，著有講述中共危害的書籍「致命中國」。

    川普（Donald Trump）在旗下社群平台Truth Social寫道，他很高興宣布，納瓦洛將擔任他的貿易暨製造高級顧問（Senior Counselor for Trade and Manufacturing）。

    此外，川普還寫道，在他第一任期時，很少人能比納瓦洛更有效或堅決執行他的兩項神聖規則，那就是「購買美國貨，僱用美國人」（Buy American, Hire American）。

    納瓦洛著有「致命中國：中共赤龍對人類社會的危害」（Death by China: Confronting the Dragon A Global Call to Action）一書。他在著作中指出，中國操控貨幣和濫用貿易政策，傷害美國。

    他的著作「美、中開戰的起點」（Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World）則詳述中國強軍發展對世界的影響。

    納瓦洛曾是加州大學爾灣分校（University of California,Irvine）經濟與公共政策教授，與美國主流經濟學者的看法不同。

    他是出名的對中貿易強硬鷹派，曾在共和黨全國代表大會期間批評中國不按世界貿易組織（WTO）的規則行事，他主張美國要對中國祭出高關稅制裁。

    在川普第一任期，納瓦洛曾擔任貿易顧問。他呼籲對中國貿易採強硬路線，還曾主張華府應停止提及「一個中國」政策。他也提議加強與台灣的關係，包括協助發展潛艦計畫。

    納瓦洛曾訪問台灣。他曾在受訪時提到，台灣選出民主的新總統，不像是北京的傀儡，但接下來中國就切斷與台灣的往來，包括旅遊、出口等，中國霸凌台灣，讓台灣人反感；除了台灣，中國還欺負菲律賓，就像個惡霸。1131205

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