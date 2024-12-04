戒嚴鬧劇作繭自縛 南韓總統尹錫悅下台倒數

南韓民眾4日晚間在首爾舉行燭光遊行，要求總統尹錫悅下台。（法新社）

2024/12/04 21:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統尹錫悅的戲劇性緊急戒嚴風波，經過6小時後落幕，不過現在尹錫悅處境四面楚歌，在野黨聯合提出彈劾案，執政黨自家人也考慮要求尹錫悅退黨。民間怒火高漲，南韓最大工會發起無限期罷工，直到尹錫悅辭職下台為止。

最大在野黨「共同民主黨（DP）」和其他5個政黨共191名議員，4日下午共同發起彈劾案，將於5日提交國會全體會議；共同民主黨也針對向尹錫悅建議緊急戒嚴的國防部長金龍顯提出彈劾。民主黨另外以涉嫌內亂罪，控告尹錫悅、金龍顯和行政安全部長李祥民。

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共同民主黨4日稍早在國會召開黨籍議員緊急大會後，發表決議文，表示尹錫悅宣布緊急戒嚴之舉「明確違反憲法」，不僅無效，也屬於內亂罪行，呼籲尹錫悅立即下台。

執政黨「國民力量黨（PPP）」領導階層4日舉行閉門會議，討論尹錫悅退黨和內閣總辭等方案，向尹錫悅究責。另外，包括總統幕僚長鄭鎮碩、國家安保室長申源湜、政策室長成泰胤在內，總統府首席秘書以上層級幕僚4日集體請辭。擁有110萬名會員的南韓最大工會「全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）」宣布發起無限期罷工，直到總統下台。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）指出，「我想可以肯定地說，尹錫悅擔任總統的日子屈指可數了」。

根據南韓「國會法」規定，須在彈劾案提交院會後最快24小時、最晚72小時內投票，因此這兩項彈劾案預計在6日到7日表決；依憲法，彈劾案通過門檻為2/3議員贊成，即須300席國會中至少200名議員贊成，通過後，尹錫悅將隨即被停職，直到憲法法庭就彈劾案做出裁決。

憲法法庭須在最長6個月內做出裁決，9名法官中至少6人同意，彈劾案即成立。不過，在3名法官退休後，目前憲法法庭僅6名法官在任，未達審理彈劾案的須至少7名法官，因此，國會議員在推動彈劾前，需要先加速任命一名憲法法官。

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