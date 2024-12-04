年輕化趨勢！東京「流鶯一條街」88人被捕 最小才16歲

新宿的歌舞伎町附近變成「流鶯一條街」。（法新社）

2024/12/04 23:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕東京新宿區的歌舞伎町除了好買、好逛之外，也以風俗店與牛郎店聞名，是日本熱鬧的不夜城。其中的大久保公園因地理位置，成為許多娼妓攬客的地點，形成「流鶯一條街」景象。不過，東京警視廳保安課4日就宣布，今（2024）年1月至11月期間，就有88名女性在大久保公園內，涉「賣春防止法」遭逮捕，且有年輕化的趨勢。

今年10月東京一名16歲少女，因與53歲大叔發生性交易，雙雙被警方逮捕。日媒《時事通信社》報導，雖然在大久保公園內賣春被逮捕的人數，與去（2023）年同期的135人相比，人數有所減少，歸功於警方去年的嚴厲執法，但是近期社交媒體上有許多相關的貼文，也讓「賣淫聖地」再次登上熱搜。

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保安課表示，不少女性除了經常改變位置之外，也會站在建築物後面拉客，以避免被發現。另外，這88位被逮捕的娼妓中，以「支持男公關或地下男偶像」佔總數的31%為最多；「為了旅行和購買精品」則佔19%；還有13%的人是因為生活在貧困之中。

若按年齡層分佈來看，20至24歲的人數為最多，占總數的53%；其次是25至29歲的30%。當中，最年輕的女性只有16歲。相關部門的高層也指出，「與去年相比，年輕化的趨勢持續加劇。」大久保公園在社交媒體上經常被提及，也可能是年輕化的因素之一。

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