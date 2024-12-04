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    南韓匯率波動引航空業關注 國內航班正常運作

    圖為南韓仁川國際機場，大韓航空的飛機停在停機坪上。（法新社）

    圖為南韓仁川國際機場，大韓航空的飛機停在停機坪上。（法新社）

    2024/12/04 14:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓戒嚴令解除後的影響持續發酵，由於戒嚴令導致匯率波動加劇，直接影響航空業經營成本，南韓航空業開始加強監控匯率。目前，南韓國內航班仍正常運作。

    南韓中央日報 報導，4日，首爾外匯市場韓元兌美元匯率以1418.1韓元開盤，較前一交易日上漲15.2韓元。前一天，以1405.5韓元開盤的匯率在1400韓元左右波動，但自3日晚10點30分戒嚴令消息傳出後大幅上漲，並在4日凌晨12點20分達到1442韓元的高點。這是自2022年10月25日（盤中高點為1444.2韓元）後，創近2年最高水準。

    報導指出，對於航空公司來說，匯率上漲是一大利空因素，由於飛機租賃費用等需要以美元支付，匯率上升將直接增加經營成本。

    報導以大韓航空為例，匯率每上漲10韓元，外匯評估損失將增加330億韓元。廉航公 司（LCC）受高匯率影響的經營壓力則更顯著。

    大韓航空相關負責人表示，「我們將透過衍生性商品交易積極應對匯率波動，並加強對匯率市場波動的監控」。

    此外，儘管夜間戒嚴令的影響持續，南韓國內航班仍在正常運作。大韓航空在前一晚監控了夜間航班的安全運作情況，並表示將密切關注情況發展。韓亞航空所有客運航班均在正常營運中，廉價航空如濟州航空、德威航空、真航空、釜山航空和首爾航空的航班也保持正常運作。

    南韓航空業相關人士表示，「航空公司將在確保航空安全的前提下，密切注意情勢變化，為任何可能發生的情況做好準備」。

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